Pro mnohé je plavčík život zachraňující hrdina. Jenže den plavčíka je obyčejnější, než by se na první pohled mohlo zdát.

Skok ze skokanského můstku na koupališti v Litoměřicích | Video: Deník/Topi Pigula

O bezpečí plavců na litoměřickém koupališti se stará Zdeněk Škornička. S prací plavčíka začínal jako kluk, dnes už má více než třicetiletou praxi. Jak vypadá jeho běžný den? „Nejprve musíme trochu uklidit, protože třeba jeden z bazénků u hřiště na plážový volejbal bývá zanesený pískem,“ říká a ukazuje na brouzdaliště se sprchami, které slouží k očistě, než se návštěvník vnoří do plaveckého bazénu.

Zdeněk Škornička

Původní profesí elektrikář, který vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou. Následně si doplnil pedagogické vzdělání a stal se mistrem odborného výcviku. Jako plavčík získal praxi jak na volné vodě u Žernoseckého jezera, tak na litoměřickém koupališti.

„Lidi se po volejbale chodí od písku umýt, což je logické. Další místo, které je potřeba uklidit, je pod stromy, kde ve vodě bývá naváté listí,“ dodává Škornička. To, že plavčíci sbírají odhozené odpadky a obecně se starají o úklid, považuje za běžnou součást jejich práce.

Jako „šéfplavčík“ má kromě jiného na starosti rozdělování lidí do směn, přičemž u skokanského můstku musí být fyzický dozor neustále. Úrazy zde hrozí například ve chvíli, kdy člověk po skoku z pětimetrového prkna vplave do místa dopadu z třímetrového prkna. „Přesně to se stalo, když chtěl kluk zamachrovat před svou slečnou. Když jsem se ho zeptal, jestli ví, kudy má správně plavat, tak se na mě ani nepodíval a odpověděl, že si bude plavat, kde chce. Tak jsem zavřel můstek a čekajícím plavcům jsem vysvětlil situaci a důvod, proč nemohou skákat, dokud tady bude onen klučina,“ připomíná jednu konkrétní příhodu a její řešení.

Plavčík není chůva. Rodiče na koupalištích riskují, nechávají děti bez dozoru

V jednu chvíli přišel tatínek s dotazem na náplast, ale nakonec přivedl i zraněného. Šlo o klasické drobné zranění, odřené koleno způsobené pádem. Drobně krvácelo a plavčík litoměřického koupaliště Zdeněk Škornička jej promptně ošetřil. „Takových úrazů tady máme nejvíc: ukopnuté palce a odřeniny,“ říká poté, co ránu vydesinfikoval. „Lepit to nebudeme, ať to zůstane na vzduchu a rychleji zaschne,“ dodává, zatímco si tatínek zraněného chlapce odváděl zpět na deku.

Plavčíci ani šéfplavčík nesmějí podávat léky. Důvodem je, že by mohly způsobit nechtěné alergické reakce. „Od léků jsou lékaři, my poskytujeme jen případnou akutní první pomoc,“ vysvětluje, proč nemohou podat léčiva ani ve chvíli, kdy by o to návštěvník koupaliště požádal.

Zato umí pracovat s defibrilátorem, který „nahazuje“ srdeční činnost, i dýchacím vakem, který je součástí vaku s první pomocí. „Slouží místo dýchání z úst do úst,“ poučuje reportéra Deníku plavčík poté, co viděl jeho zvědavý pohled na přístroj. Červený batoh s první pomocí je pevnou součástí každého plavčického stanoviště, kterých má litoměřické koupaliště několik.

Litoměřice mají autobus na koupaliště. Moc lidí ho ale nevyužije

Počet sloužících plavčíků závisí na počasí. „Počet se pohybuje mezi čtyřmi až devíti,“ zmínil Škornička. Systém je nastaven tak, že se podle předpovědi počasí a dne v týdnu určí počet plavčíků, který se ještě den předem aktualizuje. „Několikadenní předpověď počasí nemusí být vždycky spolehlivá, zato bezpečnost na koupališti zajištěna být musí na sto procent,“ shrnuje Zdeněk Škornička základ své práce.

Dodává, že v naprosté většině případů jde o slušné návštěvníky a jediný negativní trend, který pozoruje, je menší zodpovědnost rodičů vůči koupajícím se dětem.