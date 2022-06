Další podrobnosti o programu

lze najít na webu

denotevrenychlesu.cz.

Program pro veřejnost připravilo celkem 48 majitelů či správců lesů po celé republice. Kromě dalších společnost Forestlaan, která připravila program v Roudnici nad Labem, Horním Jiřetíně nebo Liberci.

V Roudnici půjde o zhruba dvouhodinovou komentovanou procházku s lesníkem. Sraz je na středové cestě v Bažantnici, vychází se v 10 hodin. Účastníci si na zhruba tříkilometrové trase prohlédnou umělou a přirozenou obnovu lesa. Uvidí převážně přirozené borové porosty a lužní stanoviště.

Podobný scénář bude mít setkání v Horním Jiřetíně. Také tam bude zájemce provázet lesník. Ukáže přírodě blízké hospodaření v bukových porostech. Vyrážet se bude v 10, 13 a 15 hodin z vyhlídky nad zámkem Jezeří. Tříkilometrovou trasu by měli účastníci projít za zhruba dvě hodiny.

Stejná hospodařící firma přivítá zvědavce i u hájovny na Novině v obci Stvolínecké Petrovice na Liberecku. A to už v 8 hodin ráno. I zde bude mít komentovaná vycházka s lesníkem podobné parametry jako v případě Roudnice a Horního Jiřetína. Není bez zajímavosti, že do tohoto lesního celku významně zasahuje Chráněná krajinná oblast České středohoří a zčásti Evropsky významná lokalita Dolní Ploučnice.

Na některých jiných místech budou pro veřejnost připraveny i ukázky. Lidé si budou moci sami vyzkoušet „změřit les“ nebo postavit oplocenku. K vidění budou například ukázky práce s koněm, práce s motorovou pilou a lesní technikou a mnohé další.

„Taková akce nemá zatím v republice obdoby. Příležitost setkat se v tak hojné míře přímo s vlastníky nestátních lesů a jejich správci je tady poprvé,“ upozorňuje Jiří Svoboda, předseda SVOL.

Den otevřených lesů přivítali i samotní hospodáři. „Určitě mnozí vlastníci cítí potřebu uvést některé rozšířené mýty na pravou míru a zároveň ukázat, jak přistupují k péči o lesy. Primárně jde drtivé většině vlastníků lesů o to předat lesy příští generaci v co nejlepším stavu. O tom, že to v době historicky nejrozšířenější kůrovcové kalamity a dalších vlivů klimatické změny není nic jednoduchého, se stále snažíme veřejnost informovat. Nyní jsme ale připraveni to i názorně ukázat a těšíme se na každého, kdo si udělá čas. Rádi ukážeme, jak pracujeme s přírodou, vysvětlíme, čím se hospodaření v lese řídí a jaké má limity,“ dodává Svoboda.