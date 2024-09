konstruktér/konstruktérka naši konstruktéři navrhují a realizují nová konstrukční řešení výrobků, připravují 3D modely a musí vše dobře spočítat, aby kolegové z výroby na základě jejich dokumentace vyrobili špičkový produkt. CO BUDETE NA TÉTO POZICI DĚLAT? - Zodpovídat za projekty od přípravy konceptu, detailního řešení konstrukčních celků, až po přípravu podkladů pro výrobu prototypů. - Budete tvořit 3D modely v programu CAD a zpracovávat výrobní dokumentaci pro zákazníka. - Zpracovávat technické výpočty konstrukčních dílů. - Vytvářet podrobné specifikace produktu, připravovat testování, sestavovat analýzu rizik a opatření k jejich eliminaci. - Aktivně navrhovat výrobních postupů pro nová zařízení. - Tvořit specifikace výrobků a subdodávek. - Spolupracovat s ostatními odděleními (výroba, technologie, obchod, kontrola atd.) - Spravovat technickou dokumentaci. BEZ ČEHO SE NEOBEJDETE - SŠ nebo SOŠ, - Aktivní znalost SW Autodesk Inventor a AutoCad, - Orientace v technické dokumentaci, - MS Office, - Komunikativní znalost anglického jazyka, - Aktivní přístup, samostatnost, spolehlivost. Zaměstnanecké výhody : - Funguje nám to spolu - jsme tým lidí a přátel, který si navzájem pomáhá, podporuje se a společně chce změnit budoucnost strojírenství. - Máme flexibilní začátek a konec pracovní doby, takže si můžeme práci přizpůsobit svému dennímu rytmu. - Za dobře odvedenou práci máme nárok na kvartální bonusy. - Máme k dispozici 25 dní dovolené. - Pokud to máme do práce dál, využíváme příspěvek na cestu až do výše 2 000 Kč / měsíc. - Víme, že angličtina je v dnešní době potřeba téměř na každém kroku a proto máme lekce přímo na pracovišti. - Využíváme výhodné mobilní tarify nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodiny. - Postaráme se o teplé i studené obědy v naší kantýně za dotované ceny (od 27 Kč za oběd), na pracovišti máme k dispozici nápoje po celou dobu směny. - Vážíme si názoru našich lidí a proto za úspěšné doporučení nového kolegy vyplácíme odměnu ve výši 40 000 Kč. - Oceňujeme loajalitu našich zaměstnanců a odměňujeme je při pracovním výročí. - Rádi se společně potkáváme i mimo práci, pořádáme fotbalové turnaje, Dny pro naše zaměstnance a jejich rodiny a další akce v průběhu roku. více na www.skutecnabudoucnost.cz Způsob kontaktování zaměstnavatele: e-mailem, telefonicky. 45 000 Kč

Detail nabízené práce