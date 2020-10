I Litoměřice mají Ringstrasse. Tam i do Roudnice míří festival Den architektury

Víte, které litoměřické ulici se přezdívá Ringstrasse a jaké významné budovy tu stojí? Anebo byste chtěli nahlédnout do historie a dokumentů o vzniku kláštera kapucínů v Roudnici nad Labem, který není v současné době přístupný? V rámci celorepublikového festivalu Den architektury se to můžete dozvědět. A nejen to.

Město Litoměřice | Foto: Deník/Karel Pech

Letošní jubilejní 10. ročník akce zve v regionu do dvou měst. V Litoměřicích spolupořádá exkurzi po jedné z významných komunikačních tepen města oblastní muzeum. Muzejní pedagožka a propagační referentka Pavlína Gutová přiblížila, že vycházka se zaměří na ulici Na Valech. „Tato ulice byla budována od 40. let 19. století. Kopíruje vnější linii původního městského opevnění a představuje reprezentativní třídu historizující městské architektury, jejíž součástí byla rovněž parková úprava,“ připomněla Gutová. Ulici Na Valech dominují významné školní, armádní, soudní nebo i administrativní budovy. „Po vzoru jiných evropských měst je tato ulice někdy nazývána litoměřickou Ringstrasse,“ poznamenala muzejnice s odkazem na slavnou třídu ve Vídni. Na exkurzi bude svým komentářem účastníky provádět kurátor litoměřického muzea Jan Peer. Sejdou se s ním v neděli 4. října ve 14 hodin na parkovišti u hradeb v ulici Na Valech. Střecha zámku v Libochovicích prokoukne. Chystá se její velká rekonstrukce Přečíst článek › Druhým městem, které se ke Dni architektury připojí, je Roudnice nad Labem. Tady se program zaměřený na klášterní architekturu koná už v sobotu 3. října od 10.30 hodin. První setkání bude v Galerii moderního umění, kde historik Marek Brčák pohovoří o sousedním klášteru kapucínů. Přednášku k okolnostem jeho vzniku doplní i promítání. Posluchači nahlédnou jak do historie kláštera, který je mezi těmi kapucínskými třetím nejstarším v Čechách, tak i do starších fotografií a plánů celého objektu, jenž je v současné době nepřístupný. Prohlédnout si ho však budou moci alespoň zvenku. Roudnický Den architektury pak bude pokračovat prohlídkou v římskokatolickém farním kostele Narození Panny Marie a v klášteře augustiniánů. Provádět tu budou městská architektka Lucie Kavánová a správce kláštera Tomáš Buryška. „Během prohlídky budeme hovořit o architektuře kláštera i kostela, které si samozřejmě projdeme. Pokud bude mít publikum zájem, jsme otevřeni i diskusi o hlubších souvislostech,“ uvedl Buryška. Věří v hladký průběh Festival má na programu přes tři sta akcí ve více než stovce měst a obcí v Čechách i na Slovensku a zve na místa veřejnosti běžně nepřístupná nebo je představuje v nových souvislostech. „Program festivalu Den architektury je od roku 2011 založen na procházkách pro omezenou skupinu lidí a akce se konají převážně venku, proto věříme, že se letošní ročník uskuteční v plánovaném rozsahu. Samozřejmě budeme respektovat veškerá bezpečnostní opatření a věříme, že letošní ročník bude důstojnou oslavou deseti let našeho festivalu,“ dodala ředitelka a zakladatelka Marcela Steinbachová. U Bašty v Litoměřicích vzniká nový park. Zavoní květinami a nabídne posezení Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu