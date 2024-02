Kdo čekal jednotky, maximálně nižší desítky protestujících zemědělců, ten se přepočítal. Na demonstraci do Prahy dorazí v pondělí ráno z regionů stovky těžkých zemědělských strojů. Jen ze seřadiště u Lovosic jich vyjelo asi 110. Jejich cíl? Ministerstvo zemědělství. Jisté je, že v pondělí ráno čeká metropoli dopravní kolaps.

Kolona zemědělských strojů v pondělí brzy ráno vyjela na Prahu. | Video: Karel Pech

Na lovosickém seřadišti bylo dvě hodiny po půlnoci zhruba 110 traktorů, manipulátorů a dalších strojů, s nimiž zemědělci vyrazili na pražský protest. Celkem vyjelo podle organizátorů akce na demonstraci z Ústeckého kraje asi 370 strojů, další se přidávaly po cestě.

Brzký odjezd zvolili zemědělci proto, že s těžkými stroji nemohou na dálnici, po které chtěli původně jet. Policie však předem avizovala, že je na dálnici nepustí.

„Z pohledu ochrany bezpečnosti silničního provozu není možné, aby Policie ČR akceptovala porušování zákona. Policisté a policistky jsou připraveni nepovolit vjezd na dálniční tělesa vozidlům, která nesplňují zákonné požadavky," sdělila mluvčí policie Violeta Siřišťová.

Zemědělci proto zvolili alternativní trasy podél dálnic, i tam je doprovázela policie. Organizátoři protestu ohlásili, že chtějí do Prahy dorazit už ráno mezi pátou a šestou hodinou, což bude mít dopady na desetitisíce lidí přijíždějící do práce z reginů. Ochromena bude doprava i v centru Prahy, a to nejen na silnicích, po kterých budou protestující mířit k Ministerstvu zemědělství.

Příjezdové trasy zemědělců na pondělní demonstraci do Prahy.Zdroj: Středočeský kraj

„Podle posledních informací o počtu účastníků, kdy se předpokládá v ulicích Prahy až tisíc kusů zemědělské techniky, je zřejmé, že v pondělí čeká hlavní město rozsáhlý kolaps dopravy. Kolem akce navíc panuje spousta otazníků, není například jisté, zda budou organizátoři opravdu schopni garantovat záchranářskou uličku. Prosím tedy všechny, kdo mohou pondělní cestu do hlavního města odložit, ať tak učiní. Kdo takovou možnost nemá, tomu doporučuji využít pro cesty ze Středočeského kraje vlak, na území Prahy pak bude nejspolehlivějším dopravním prostředkem metro,“ uvedl I. náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Zemědělci vytáhnou těžký kalibr. S traktory z Litoměřicka vyjedou na Prahu

Protestujícím vadí podle jejich slov stále se zhoršující podmínky pro jejich práci, vysoká míru byrokracie, nízké výkupní ceny, malá hmotná podpora ze strany státu a naopak nepřiměřená podpora levného dovozu. Protesty jsou namířeny celkově vůči zemědělské politice Evropské unie.

"Jsme spojovaní s různými skupinami, které se na nás nalepují. Opravdu to tak není. Nejsme součástí proruské propagandy. Od toho se tvrdě distancujeme. Distancujeme se také od dalších akcí, které v pondělí v Praze probíhají a které se k nám nalepily," řekl Deníku za organizátory Miloš Malý.

Agrární komora ČR se od pondělní protestní akce distancovala, zemědělce vyzývá k zapojení se do mezinárodního protestu u hraničních přechodů 22. února.