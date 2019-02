Litoměřice – Výzva „Děkujeme, odcházíme,“ která se až dosud Litoměřicka téměř netýkala, je tu. Výpověď podalo sedm lékařů litoměřické nemocnice.

Očekávání výpovědi

Ředitelství nemocnice svým odchodem nezaskočili, protože v nemocnici se o jejich úmyslu odejít proslýchalo již delší dobu. Nyní svou výpověď podali oficiálně.



Podle ředitele nemocnice Leoše Vysoudila běží těmto lékařům výpovědní lhůta od 1.ledna 2011, opustit svá oddělení by tedy měli k 1.březnu příštího roku. Do té doby má nemocnice čas shánět za ně kvalifikovanou náhradu.



Počet odcházejících lékařů tvoří podle ředitele malé procento ze všech lékařů. Nemocnice má celkem 123 lékařů. Mezi odcházejícími lékaři není žádný primář ani zástupce primáře, všechna oddělení by měla fungovat dál.



Končí pět chirurgů

Nejcitelněji pocítí změny na chirurgii, kde končí nejvíce lékařů. „Výpověď podalo pět chirurgů, jeden neurolog a jeden lékař z oddělení ARO,“ upřesnil Leoš Vysoudil.

Chod chirurgického oddělení výpověď pěti lékařů naruší, ne však takovým způsobem, aby byly ohroženy služby pacientům. Oddělení má celkem 14 lékařů a pravidelně tu vypomáhají i externí chirurgové.



Nejsou peníze

Nemocnice se podle Vysoudila s problémem nazvaným „Děkujeme, odcházíme,“ vypořádat nemůže. Kvůli radikálním škrtům ve zdravotnictví totiž nejsou peníze. „Lékařům bychom rádi přidali, ale nemáme z čeho,“ zdůraznil Vysoudil.



Roudnice v klidu

Příznivější zprávy podala o odchodu lékařů Podřipská nemocnice s poliklinikou. „Od nás neodchází žádný z lékařů,“ informoval ředitel nemocnice Josef Kohout.