V Roudnici nad Labem proběhne setkání se zástupci železnice a také ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS). Tématem hovoru bude plánovaná stavba vysokorychlostní trati právě na Podřipsku.

Vernisáž výstavy návrhů účastníků architektonicko-urbanistické soutěže na podobu a řešení terminálu vysokorychlostní železnice (VRT), který má vyrůst nedaleko roudnického letiště. Archivní foto | Foto: MÚ Roudnice n. L./Jan Vancl

Setkání s veřejností je naplánováno na úterý 20. června od 17.30 v kulturním domě Říp na roudnickém Husově náměstí. Pořádá ho Správa železnic. S občany budou diskutovat zástupci Stavební správy VRT a jako speciální host právě ministr dopravy Martin Kupka. Informovala o tom roudnická radnice.

Vysokorychlostní trať (VRT) má v regionu zrychlit železniční dopravu mezi Prahou a Drážďany. Plánovaný úsek pojmenovaný VRT Podřipsko má vést kolem Roudnice nad Labem.

V Roudnici je k vidění výstava návrhů terminálu vysokorychlostní trati

Pro Roudnicko a okolí vznikne úplně nová železniční stanice nedaleko sjezdu z dálnice D8 na Roudnici nad Labem. Kdo bude na vlak přesedat z auta, může využít velké parkoviště hned u nádraží, kam bude zajíždět také veřejná doprava. Do Prahy na hlavní nádraží se cestující dostanou za 19 minut, do Ústí nad Labem pak za 26 minut. V obou případech to znamená zkrácení doby jízdy na méně než polovinu,“ uvedl roudnický úřad na městském webu.