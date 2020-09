Samotná debata se uskutečnila v mostecké restauraci Severka, proslulé z televizního seriálu Most! Deník tam přivezl svým autobusem devět zástupců stran a hnutí, kandidujících v krajských volbách. Po cestě je navíc čekal kvíz.

Zdroj: DeníkHlavním tématem debaty byly sociálně vyloučené lokality. Jaký recept na tuto velkou bolest mnoha měst Ústeckého kraje mají jednotlivá uskupení, usilující o křesla v krajském zastupitelstvu? Jak zamezit vzniku a rozšiřování ghett? I to se dozvíme.

Akce se účastnili Jiří Kulhánek (ODS), Karel Karika (Piráti), Radim Laibl (ANO), Radek Černý (KSČM), Zdeněk Kettner (SPD), Jaroslav Krákora (ČSSD), Jiří Řehák (Spojenci pro kraj), Martin Klika (Lepší Sever) a Yveta Tomková (STAN). Programem provázel šéfredaktor severočeských regionálních Deníků Vladimír Mayer.

Jednička na kandidátce ANO Jan Schiller se nemohl debaty zúčastnit, protože musel být na důležitém hlasování v poslanecké sněmovně. Místo lídra Starostů a nezávislých Filipa Ušáka vyslalo hnutí do debaty odbornici na sociální oblast Yvetu Tomkovou.

K netradičnímu setkání jsme vybrali strany a hnutí zastoupené v současném krajském zastupitelstvu a nebo ty, co byly zvoleny do poslanecké sněmovny.

17.57 - Tímto končíme speciální on-line přenos, díky všem, kteří nás sledovali. Ve středu 16. září v Denících v Ústeckém kraji naleznete záznam z akce i v tištěné verzi včetně speciálního článku k tomu, jak se kandidáti napříč politickým spektrem staví k sociálně vyloučeným lokalitám.

17.50 - Volební autobus Deníku má za sebou už přes polovinu zpáteční cesty z Mostu do Ústí. Zbývající čas do krajské metropole si politici zkrátili znalostním kvízem o Ústeckém kraji. Kvíz vyplnil nejlépe Jiří Řehák (Spojenci pro kraj), po něm následoval Jiří Kulhánek (ODS), bronz patří Radku Černému (KSČM). Všichni tři dostali od šéfredaktora severočeských Deníků Vladimíra Mayera jako dárek kšiltovku s logem Dycky Deník! „Mělo to smysl, nehádali jsme se, takže díky za to,“ pochválil proběhlou akci vítěz kvízu Řehák. „Líbilo se mi, že jste se nehádali, ale nejvýš špičkovali z legrace,“ pochválil politiky Mayer.



17.10 - Debata v Severce končí, lídři, anebo jejich zástupci se rychle občerstvují na cestu do Ústí, odkud jsme před pár hodinami do Mostu vyjeli. Politici si vesměs pochvalují proběhlou společnou debatu jako neformální a konstruktivní. Loučíme se se skvělým personálem Severky i s pár štamgasty hospody, kteří politické debatě se zaujetím přihlíželi. Před Severkou už žhaví motor řidič volebního autobusu Deníku. Teplota ve vozu je konečně přijatelná, šofér parkoval ve stínu. S pozdravem Dycky Most! vyjíždíme zpět do krajské metropole, šéfredaktor Deníku Vladimír Mayer dává politikům znalostí kvíz k faktografii kolem Ústeckého kraje.



17.00 - „S jakým hlavním tématem jdete do voleb?“ oslovil na konec debaty v mostecké Severce napřímo šéfredaktor Ústeckého deníku Vladimír Mayer přítomné kandidáty na hejtmana, případně jejich zástupce.

Jiří Kulhánek (ODS): „Měli bychom se snažit, aby nám v kraji zůstali šikovní mladí lidé. Bez nich nemá kraj budoucnost,“ řekl lídr s tím, že jednou z možností, jak to realizovat, je zajistit dostupné startovací bydlení.

Yveta Tomková (STAN): „Chceme narovnat podmínky pro financování kraje vládou, udržet tu prosperující mladé lidi, podporovat drobné podnikatele, vykupovat byty, podpořit vzdělávání.“

Zdeněk Kettner (SPD): „Požadujeme, aby slušní lidé nebyli na okraji zájmu a nám tu zbyly jen sociálně vyloučené lokality,“ řekl Kettner, zmínil i negativní zkušenost ze své pedagogické praxe. „Kancelář, fejsbuk, kafíčko a minimálně za 50 tisíc by chtěl každý deváťák, ale do učňovského školství se nehrnou.“

Martin Klika (Lepší Sever): „Chceme nastartovat legislativní změny směrem k dávkám na bydlení. Ale potřebujeme i to, aby nám odsud lidé neodcházeli. Potřebujeme připravit kraj na transformaci ekonomiky. Tlak Evropy na Grean Deal je veliký, musíme to umět udělat. Potřebujeme investovat do lidí, i těch, kteří se budou muset rekvalifikovat.“

Jiří Řehák (Spojenci pro kraj): „Máme v naší kampani heslo lepší příběh pro náš kraj. Přestaňme ho chápat jako odpadiště republiky, jen jako zdroj energie pro republiku. Musíme se připravit na dobu pouhelnou. Musejí se sem vracet vysokoškoláci. A zdravotní péče by lidem měla být poskytnuta i mimo lokality, kde má nemocnice Krajská zdravotní.“

Radek Černý (KSČM): „Chceme pokračovat v rozjetých projektech. Podporovat bydlení za rozumné ceny. Vidíme propad v oborech učňovského školství. S čím dál jdeme do voleb? Splavnění dolního toku Labe. Dál dotační tituly pro obce, naše samosprávy potřebují peníze. A investice do památek, kterých máme požehnaně, jako zřícenin hradů v Českém středohoří.“

Jaroslav Krákora (ČSSD): „V programu máme jako prioritu zdraví, má být dostupné pro všechny. Chceme lékařskou fakultu transformací Masarykovy nemocnice v Ústí. Posílit bezpečnost a Integrovaný záchranný systém, vzdělávání, učňovské školství. Podpořit dopravu, tam jsou velké nedostatky. Náš kraj zaostává i ve sportovních aktivitách, dotace mladých sportovců u nás je nejnižší v celé republice.“

Karel Karika (Piráti): „Soustředíme se například na transparentní digitální úřady. Kraj by měl mít odvahu, pokoru, myslet daleko za funkční období jedné reprezentace. Musí tu být dostupná zdravotní péče pro všechny.“

Radim Laibl (ANO): „Bydlení, legislativa a vzdělávání jsou podle nás klíčové. Čtyři roky jsme z hlediska školství stáli na místě, kritizuji tím teď náměstka pro školství Petra Šmída (SPD-SPO). Cestovní ruch má v Ústeckém kraji velký potenciál, tím zase kritizuji dosavadního náměstka hejtmana pro turistický ruch Zdeňka Matouše (ČSSD, respektive Lepší Sever).“

16.51 - Je řešením problémů v sociálně vyloučených lokalitách regulace sociálních dávek? (Přičemž návrh takového zákona už leží v poslanecké sněmovně, kvůli Covidu se jeho přijímání pozdrželo a jako o reálném termínu případného přijetí hovoří zasvěcení o roku 2022.) Ne všichni ale tento zákon považují za užitečný. „Pokud těm lidem začneme sahat na peníze, dojde k nárůstu kriminality,“ varoval Radek Černý (KSČM).

Obce několik let můžou bojovat vůči problémům v jejich lokalitách samy, když vyhlásí vybraný „rajon“ bezdoplatkovou zónou. „Dva roky tu máme bezdoplatkovou zónu,“ připomněl ústecký Karel Karika (Piráti) s tím, že migrace je ale stále stejná, nepodařilo se tedy ji zamezit, jak zastánci bezdoplatkové zóny doufali. „Nic se v Ústí nezměnilo, ba naopak. Chudí lidé jsou ještě chudší, věnují se prostituci a práci načerno,“ je přesvědčen Karika. „Jak říkal Cimrman, tudy cesta nevede,“ souhlasil Jiří Kulhánek (ODS). Yveta Tomková (STAN) z Ústí přitakává: „Efekt bezdoplatkové zóny v Ústí byl nulový, byť se od toho očekávalo hodně.“

Zdroj: Deník/Karel Pech16.43 - Jaké pochopení nacházejí starostové z Ústeckého kraje, když o problémech se sociálně vyloučenými lokalitami v regionu hovoří v parlamentu? „Poslanci z jiných krajů nechápou, co tady řešíme. Radši půjdou na jižní Moravě na vínko, než aby to pochopili,“ je po četných zkušenostech s líčením situace v Ústeckém kraji zklamán Jiří Kulhánek (ODS).

16.30 - Jaké řešení nabízí v potírání obchodu s chudobou v sociálně vyloučených lokalitách bytová politika obcí? „Vykupovat zpátky bytový fond tam, kde ceny spadly,“ naznačil Karel Karika (Piráti), doporučil to třeba v Mojžíři – právě před chvílí tamní starostka Yveta Tomková (STAN) totiž hovořila o tom, jak tam vysokou rychlostí padají ceny nemovitostí.

16.20 - Důležitá tvrdá data: Jaký manévrovací prostor mají v potírání obchodu s chudobou města Ústeckého kraje? Přesněji řečeno kolik bytů si města ponechala ve svém fondu, aby je mohla případně pronajímat sociálně slabým? 1000 bytů má Kadaň. Jenom 500 si jich ponechalo daleko větší Ústí nad Labem.

16.10 - Ústecký kraj se při řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit (SVL) na svém území nedávno rozloučil s vládní Agenturou pro sociální začleňování. „Bylo to správně?“ zeptal se šéfredaktor Ústeckého deníku Vladimír Mayer politiků v mostecké Severce. „Nebylo,“ řekl Jiří Kulhánek (ODS). „My v Kadani s těma klukama a holkama z agentury máme dobré zkušenosti. Nejde ani tak o to, že bychom ukončením spolupráce přišli o evropské dotace, jako spíš o ztrátu možnosti výměny zkušeností.“ Podle Yvety Tomkové (STAN) ale ani v jejím Ústí nebyly dobré zkušenosti s touto agenturou, a rozluka kraje s ní byla správně. Martin Klika (Lepší Sever) hodnotí nápady lidí z agentury jako bláznivé, evropské „těžké peníze“ používali podle něj na zbytečné analýzy, obsahující „snůšku blábolů“. „Agentura stojí stát 152 milionů ročně, ať jdou ty peníze přímo do krajů na sociální práci, tam víme, co s nimi dělat,“ řekl Klika. Podle Jiřího Řeháka (Spojenci pro kraj) bylo adié vládní agentuře pro práci v SVL chyba, protože v ní jsou zastoupeni odborníci na sociální práci ve vyloučených lokalitách. Otázkou podle Řeháka je spíš to, jak umějí obce nebo kraje pracovat s výsledky od těchto odborníků.

Také Radek Černý (KSČM) hodnotí zpětně krok kraje odloučit se od agentury jako správný, její práci hodnotí jako vyhazování peněz. Podle Jaroslava Krákory (ČSSD) adié Agentuře pro sociální začleňování chyba byla, a to kvůli ztrátě přístupu k projektům podpořeným Evropským sociálním fondem. Karel Karika (Piráti) pracuje v ústecké charitě, pomoc agentury v kraji podle něj bude chybět: „Neziskovky tady hasí jenom požáry. My se ani k sociální práci nemůžeme dostat, denně nám chodí lidi, že mají hlad a nemají kde bydlet,“ vylíčil Karika s tím, že vládní agentura v Ústeckém kraji nedostala příležitost pracovat delší dobu, aby její efektivita byla vidět. Krok stávajícího vedení Ústeckého kraje hodnotí negativně také Radim Laibl z opozičního ANO. „Kraj se měl poradit s obcemi,“ míní politik.

15.48 - K problému sociálně vyloučených lokalit (SVL) a politickému řešení tohoto tématu mluví Zdeněk Kettner (SPD): „Pořád se mluví o decentralizaci řešení problémů. Ale stát se zachoval ve vztahu k SVL úplně obráceně. O všem od stolu rozhodují pražští úředníci, kterým je to úplně jedno. Je třeba tlačit na to, aby se tato problematika řešila v konkrétním místě. Mají o tom rozhodovat místní úředníci, kterým lidé ze SVL jejich problémy otloukají o hlavu.“ Yveta Tomková (STAN) hovoří o deziluzi z reakceschopnosti politiků parlamentních stran na obří problém se SVL v Ústeckém kraji. „Všichni se k nám jezdí fotit, před volbami i vyspat a slibují, že to změní. Ale nic se neděje,“ je znechucena neštěmická starostka politiky na centrální úrovni. Další důvod, proč může být reakce „z Prahy“ na problém se SVL v Ústeckém kraji tak pomalá, zmiňuje Jiří Kulhánek (ODS): „V parlamentu jsou borci, kteří ty byty pronajímají,“ říká Jiří Kulhánek (ODS). Bezhlavý prodej obecních bytů v minulosti, ale i manipulaci s rodičovskými dávkami jako příčiny narůstání problémů se SVL v Ústeckém kraji zkritizoval Radek Černý (KSČM).

15.37 - Je ale řešením sebrat problémovým lidem v SVL dávky? Nikoli, aspoň podle Jiřího Řeháka (Spojenci pro kraj). „Ty rodiny mají děti a o ně nám musí jít primárně.“ Jiří Kulhánek (ODS) zmiňuje velký problém v SVL s nekonečnou migrací a obchodem s chudobou. „V šuplíku díky našim poslancům a starostům z Ústeckého kraje je zákon o dávce na bydlení,“ řekl Kulhánek a přiblížil tento návrh zákona o inovované výplatě dávek na bydlení pronajímatelům bytů: „Měl by být zajištěn standard bydlení, děti chodit do škol a rodiče do zaměstnání.“

Rychlá hlasovačka: „Je kšeft s dávkami na bydlení jedním z největších problémů v SVL?“ ptá se šéfredaktor severočeských Deníků Vladimír Mayer. Skoro všichni lídři jsou pro.

15.29 - Do diskuze se zapojuje i redaktor Mosteckého deníku Martin Vokurka. „Proč když se říkalo, že jsou SVL časovaná bomba už léta dozadu, ta bomba pořád tiká?“ ptá se politiků a poukazuje na to, že často v SVL zůstává odpad týdny bez zákroku samospráv. Jiří Kulhánek (ODS) přidává jeden příklad dobré praxe, jak odpad v SVL řešit: „V Kadani máme v SVL institut domovníků, kteří se starají o pořádek.“ Karel Karika (Piráti): „SVL se nikdy nezačaly řešit. Doteď jsme k tomu nepřistoupili systémově. Ten stav se bude zhoršovat do té doby, než najdeme koncepci. A řešení je úplně jednoduché, musí se ale chtít a být k tomu odvaha.“ Yveta Tomková (STAN): „V Mojžíři máme nad dva tisíce Romů, tím naprosto vybočujeme. Uklízíme tam z peněz daňových poplatníků několikrát denně, ani to nestíháme. Začneme na začátku, a byť tam máme kamery i preventisty, už ty odpadky z okna na začátku sídliště letí znovu. Ti lidé jsou nepostižitelní. Pokud jsou ti lidé na sociálních dávkách, nelze jim dát pokutu. Smějí se strážníkům do očí. A to se nebavíme o těch chudácích, často o nízkopříjmových seniorech, kteří tam uvízli, jejich byty ztratily hodnotu.“ O marném koloběhu uklízení v SVL hovoří také Martin Klika (Lepší Sever): „Ti lidé to jsou i líní odnést odpad ke kontejneru, sypou to z okna. A skutečně se smějí lidem do obličeje. Dokud nebudou sankce, nehneme se z místa. Chybí jim úcta a respekt k zákonu.“

15.21 - Krátká hlasovačka v poloprázdné mostecké hospodě Severka, kde diskutují kandidáti na hejtmana v nadcházejících volbách, naslouchá jim tu i pár štamgastů. „Jsou sociálně vyloučené lokality (SVL) největším problém Ústeckého kraje?“ ptá se šéfredaktor Ústeckého deníku Vladimír Mayer. Ruce politiků jsou nahoře, všichni jsou pro.

15.15 - Zdeněk Kettner (SPD) zmiňuje, že v teplických Trnovanech to někdy v noci připomíná Bronx. Dodává, že tam bují obchod s chudobou, vidí to sám ve svém působení v teplické základní škole. „My jako škola neřešíme skoro nic jiného než administrativu s děti, které se mohou učit, ale nechtějí. Když se nám to povede, oni se nakonec odstěhují. Všechny snahy stály už tolik peněz. Dokud se bude vyplácet minoritě zůstávat doma a nepracovat, nebude světlo na konci tunelu.“



15.12 - Podle Jiřího Kulhánka (ODS) by si kraj mohl v tématu SVL poradit sám i bez úpravy nynějších zákonů. „27 let jsem žil v SVL a dodnes dennodenně řeším problémy zdejších obyvatel. Myslím si, že si dokážeme poradit sami, jen s lehkou pomocí poslanecké sněmovny. Mám řešení, akorát by mě musel někdo poslouchat, mám kilometry zkušeností. Chtěl jsem legislativní pomoc kraje. Ale kolegové z koalice mě neslyšeli.“

15.08 - Po Karikově výstupu se do diskuze zapojuje štamgast v Severce. „Romové na nás kašlou. Dokud jim nikdo nesáhne na peníze, jenom se nám budou smát do obličeje. Nejsem žádný rasista, bydlel jsem v Aši mezi cigány do 18 let. Kdyby tehdy nedělali, stará bába by je vyhnala. Ale teď se jim nechce makat. Neměli bychom je živit. Co se stane se mnou, kdybych nepracoval? Kdybych nesehnal byznys, zemřu. A nikdo se mě neptá. Ale jim furt mažeme schody.“

15.06 - Z jiného úhlu to vidí Karel Karika (Piráti): „SVL by se měly řešit koncepčně. Ano, lidé si vytáhnou gauč, zpívají si. Ale jsou bezradní. Žijí život dnes. Musíme tam nastavit pořádek tak, abychom jim zároveň pomáhali: komunitní centra, oddlužení, velice náročná sociální práce.“



15.05 - Martin Klika (Lepší Sever) bydlí v Janově těsně pod sídlištěm, a to už hodně dlouho. Jako policista sloužil v Chanově. „Nerespektují další lidi, kteří tam bydlí,“ komentoval Klika problémová individua. „Slovně a fyzicky je napadají. Zaplaťpánbůh tento týden prošel v poslanecké sněmovně návrh na to, aby se pokuty mohly vymáhat ze sociálních dávek.“ Problém Klika vidí v drogách v SVL i v nově příchozích lidech z Velké Británie.



15.03 - Jiří Řehák (Spojenci pro kraj) vyrostl na sídlišti v Bílině za Chlumem, který se podle něj „v přímém přenosu“ stává SVL. „Mojí mámě se tam špatně bydlí, to je moje zkušenost.“ Radim Laibl (ANO) žije na sídlišti v Žatci. „Nepřizpůsobiví jsou schopni si z obýváku vyndat gauč, snést ho před dům a pustit si tam nahlas hudbu,“ popisuje jednu z problémových ulic v Žatci s tím, že lidé tam radši chodí zadním vchodem.



14.55 - A v diskuzi v Severce už jdeme na téma sociálně vyloučených lokalit (SVL). K tomu má co říct starostka Neštěmic Yveta Tomková, která lituje slušných lidí, kteří tam „uvízli“ a znehodnocuje se cena jejich nemovitostí. „SVL? Vybaví se mi celé město Ústí, hlavně Mojžíř, stává se obrovským problémem. Stávající zákony nám v obcích dávají minimální kompetence. Ale kraj může navrhovat změny zákonů.“



14.50 - Velkým kritikem současné koalice je Jiří Kulhánek (ODS): „Minimální spolupráce s obcemi, to je podle nás problém“ řekl Kulhánek s tím, že rozhodně není rád za záměr obřího úvěru. „Vadí mi i 17 uvolněných funkcí, aby spatlali spletenec současné koalice. Ta místa jsou velice dobře placené. Výsledek a efektivita funkcionářů je přitom téměř nulová. Ale potřebovali to pospojovat, aby si udrželi svou židličku.“



14.57 - V radě sedí také SPD. Tu vede do nadcházejících krajských voleb Zdeněk Kettner: „Kraji se podařila finanční stabilizace, po uplynulých skandálech. Dopravu zvládl kraj také dobře, pokud ale vím, na ni jdou dvě třetiny rozpočtu. Chtělo by se možná zaměřit na to, jestli to nejsou trochu peníze vyhozené z okna.“

Yveta Tomková reprezentuje STAN, který nyní v kraji nesedí: „Kraji chybí vize. Neumí si říct o finance, které mu zásadně chybějí. Daňové příjmy na osobu jsou tu kolem 4 tisíc korun. Na Vysočině 6,5 tisíc. S tím je spojený velký finanční deficit. Obří úvěr, který si kraj chce vzít, je také předmětem naší kritiky.“

14.52 - Dosavadní koalici zastupuje také Martin Klika (Lepší Sever): „Chtěl bych říct, že jsme udělali všechno dobře, ale je to vždy o kompromisu. Povedl se začátek koronaviru. Měli jsme také přebytek hospodaření. Peníze jsme podrželi, díky tomu relativně zvládáme současný propad daňových příjmů. Zdravotnictví je pro naše občany totální priorita. Proto cesta páteřních nemocnic, proto Litoměřice a Rumburk. Ten ale, na rovinu, bude stát peníze, jen do konce roku propad 42 milionů.“



14.47 - Radek Černý zastupuje a hájí dosud vládnoucí reprezentaci kraje (KSČM): „Nenašel bych nic, co jsme udělali špatně. Máme kardiovaskulární centrum, Dopravu Ústeckého kraje, která nahradila společnosti neplnící své povinnosti. Také datový portál. Zřídili jsme záchytku v Teplicích. Máme zvládnutý koronavirus. Náš kraj byl na jaře minimálně týden dopředu před vládními opatřeními.“ Jiří Řehák (Spojenci pro kraj) kraj nešetřil, ale našel i pozitiva. „Systém zelených autobusů je slušně vymyšlený. Ale je provázená aférami jako smlouvy.“

14.44 - A co udělal kraj za poslední čtyři roky dobře? Jaroslav Krákora (ČSSD): „Koronavirus zvládl na jedničku,“ řekl lídr, ale s tím, že ve zdravotnictví jsou obecně rezervy.



14.42 - Karlovi Karikovi (Piráti) vadila zpolitizovanost výběrových řízení na šéfy muzeí a galerií spadajících pod kraj.

14.40 - Začínáme ale obecnějšími otázkami. Vladimír Mayer se ptá: „Co končící reprezentace Ústeckého kraje udělala špatně?“ Radim Laibl (ANO): „Neřešila zpočátku vůbec zdravotnictví, zdráhala se podporovat špitály mimo síť Krajské zdravotní, jako ten žatecký. Řešila to až ke konci volebního období, v souvislosti s městskými nemocnicemi v Litoměřicích a Rumburku.“

14.37 - Po krátké pauze na toaletu, případně cigaretu, se usadili politici v hospodě Severka. Máme tu rezervovaný stůl, lidi jsme ale odsud nevyháněli. Můžou se zapojit do debaty o sociálně vyloučených lokalitách.



14.07 - Přijíždíme do Mostu. Panuje rozverná nálada, politici se špičkují. Těší se na zchlazení v hospodě Severka. Tam už je vše náležitě přichystáno.

14.05 - Test pro politické lídry ve volebním autobuse Deníku právě skončil. Šéfredaktor Ústeckého deníku Vladimír Mayer od kandidátů vybírá terčíky, kterými lídři v uplynulých minutách hlasovali, zeleným pro ANO, červeným pro NE. Ne každý se ale chce papíru vzdát. Jako Jiří Kulhánek (ODS): „Terčíky si nechám pro manželku.“

14.03 - A teď jedna k budoucnosti dříve uhelného kraje, jak o ní uvažují odborníci: „Jsou dobrý nápad pro náš kraj velká jezera po těžební činnosti?“ Jiří Řehák (Spojenci pro kraj): "Pokrýt celé severní Čechy velkou vodní plochou? Měly by být i alternativy. Je třeba obezřetnosti.“ Souhlasí Yveta Tomková (STAN): „Měly by tam být i jiné rekultivační činnosti.“

14.01 - Něco k personáliím krajského úřadu: „Má se zredukovat množství zaměstnanců na krajském úřadu, jak k tomu poukazoval již provedený audit?“ Všichni jsou pro. Jiří Kulhánek (ODS): „Tři roky jsem vám to říkal, tři roky to nešlo, a najednou jste pro,“ komentoval hlasování náměstka hejtmana Martina Kliky (Lepší Sever). Klika: „Snížili jsme o 25 zaměstnanců. Celkem jich máme 670. Je tam ještě nějaká rezerva, ale záleží na koaličních dohodách.“

Zdroj: ShutterstockA teď k uhlí: „Je správně ústup od uhelné ekonomiky, který se výrazně dotýká našeho kraje?“ Radek Černý (KSČM): „Nemáme za uhlí alternativu. Kde budeme brát energii? Bojím se závislosti na jiných krajích nebo státech.“ Karel Karika (Piráti): „Celá výroba jde na vývoz do Německa a jinam.“ Martin Klika (Lepší Sever), který je za Ústecký kraj v Uhelné komisi: „Dnes už není odbyt uhlí, netěží se. Energie se vyváží, problém je ale výroba tepla.“ Karika: „Ano, a tam musíme najít alternativu.“

13.57 - A další ke špitálům v regionu: „Má kraj v budoucnu kývnout na případný převod dalších malých nemocnic v regionu pod KZ?“ Radim Laibl (ANO): „Město nemá řešit zdravotnictví v celém okrese. Nemůže dát do něj tolik peněz. Vlastníkem nemocnice by mohlo zůstat město, ale měla by tam být výrazná podpora kraje.“

13.54 - Ke zdravotnictví: „Má/měl Ústecký kraj převést litoměřickou nemocnici pod Krajskou zdravotní (KZ)?“ Všichni se shodli, že ano. Jiří Kulhánek (ODS) komentoval proces k prodeji: „Není to ale ani tak zásluhou kraje, jako Litoměřic.“ Jaroslav Krákora (ČSSD): „Nemocnice byla dobře vedená a měla dobré výsledky.“

13.52 - Dobrodružství a nepohoda na trase. Projíždíme kolem vybuchlého muničního skladu u Bíliny. Doprava odkloněna, politici navigují řidiče našeho autobusu, jak jet dál. Kandidáti na hejtmana si také stěžují na vysokou teplotu ve voze.

13.50 - A jedna k imigraci: „Souhlasil/a byste s tím, aby váš kraj nabídl ubytovací kapacity uprchlíkům, kteří v ČR již získali legální azyl?“ Názory se různí. Jiří Řehák (Spojenci pro kraj): „Jestliže jsou už v ČR, kdyby všechny kraje řekly, že ne, bylo by to nezodpovědné. Někde musí bydlet. Nechci ale samozřejmě, aby se v okolí měst ocitli problémoví lidé.“ Karel Karika (Piráti) podotýká: „Jsou to většinou vzdělaní lidé, doktoři, zubaři, náš kraj takové potřebuje.“ Radek Černý (KSČM) oponuje: „V jiných krajích ale nemají problémy se sociálně vyloučenými lokalitami.“ Yveta Tomková (STAN) mu přizvukuje: „Ano, máme jich nejvíc. Jiné kraje by měly být solidární.“

13.48 - Rychlý kvíz pokračuje: Měla by pevná a neměnná část krajského rozpočtu každoročně putovat na opravu památek v daném regionu? Martin Klika (Lepší Sever), který je v radě kraje: „Mohlo by tam jít víc peněz, je otázka, kde je to víc potřeba.“ Jiří Kulhánek (ODS) ale kraji vytýká, že dává až příliš málo: „Radši dáte desítky milionů na datové centrum,“ kritizuje.

13.43 - Vladimír Mayer: „Podpořili byste prodej celých lokálních železničních tratí soukromým dopravcům?“ Jiří Řehák (Spojenci pro kraj): „Stát ani Správa železnic se nezvládá o ně starat, je to jediná možnost, jak to řešit.“ Jiří Kulhánek (ODS): „Je ale otázka, jestli ten, kdo to dostane, to bude řešit, nebo to zavře.“

Zdroj: Deník/Karel Pech13.40 - A jsme ve žhavé současnosti. „Byl(a) byste pro „promořování“ populace v souvislosti s nemocí Covid – 19 namísto přísných protiepidemických opatření?“ zeptal se šéfredaktor. Politici si stěžují, že je otázka špatně nastavena. Někdo ani nechce odpovídat. „Nevíme, kdo má nějakou skrytou vadu,“ řekla Yveta Tomková (STAN). Zdeněk Kettner (SPD): „Už to v populaci je. Nevymizí to. Museli bychom chodit ve skafandrech. Cílené proměřování mimo ohrožené skupiny, proč ne?“

13.38 - Politici čelí další otázce: „Byli byste pro zavedení časově ohraničených „umístěnek“ pro mladé lékaře a zubaře do regionálních nemocnicí a ordinací? (při nabídce služebního bytu a vyššího nástupního platu)?“ Všichni jsou pro. Také Jaroslav Krákora (ČSSD): „Chtěli jsme, aby doktoři, kteří tu vystudují, tu pět let pracovali, nebo si studium zaplatili.“

13.36 - Další otázka směřuje k problematice bydlení. „Měl by kraj stavět nájemní byty?“ ptá se šéfredaktor Mayer. Jiří Řehák (Spojenci pro kraj): „Otázka bydlení patří do kompetence obcí. Kraj má ve vínku zřizování jiných věcí.“ Zdeněk Kettner (SPD): „Kolega má částečně pravdu. Ale v obcích to dost často nefunguje, kraj by měl mít možnost zasáhnout.“

13.33 - Vladimír Mayer: „Podpoříte návrh na povinný odběr potravin pro školy, nemocnice či domovy důchodců od lokálních zemědělců a potravinářů?“ Karel Karika (Piráti): „Záleží na tom, za jakých podmínek. Jsem pro lokální producenty a podporu kraje. Ale pokud by to tak nemělo být, je to blbost.“

13.32 - Další otázka: „Chcete privatizovat zdravotnická zařízení ve vašem kraji?“ Jiří Řehák (Spojenci pro kraj): "Ne. Nemám nic proti privátnímu vlivu ve zdravotnictví, ale v Krajské zdravotní určitě ne.“

13.30 - A šli byste do party s SPD? Martin Klika (Lepší Sever): "Ano. Nemám problém, jsme s nimi už teď na kraji v koalici 4 roky na kraji. Je to hodně o lidských vazbách.“

13.24 - Měl by mít hejtman možnost být i starostou, nebo poslancem? Jiří Kulhánek (ODS): Ne. Hejtman Bubeníček byl částečně během hejtmanství i starostou Bíliny. Nechápu, že bych já dělal oboje. Buď budete jedno, nebo druhé odbývat.“

13.22 - Další otázka v rychlém kvízu zní: Byli byste pro to jít do koalice s komunisty? Radim Laibl (ANO): Ano, poznal jsem v samosprávě, že někteří zastupitelé z KSČM mají názory podobné, nebo stejné jako my. Jsou to slušní lidé.“

13.15 - Měl by mít hejtman Ústeckého kraje veřejný diář? Karel Karika (Piráti): Ano, už to u Pirátů máme. Jsme pro plnou transparentnost, nemáme nikdy co skrývat. Naopak bych šel ještě hlouběji. Jiří Kulhánek (ODS): Ne, hejtman musí mít svobodu a soukromý život.

13.13 - Startujme testem balíku otázek k řadě věcí, odpovědi jsou ano a ne. „Varianta zdržel se hlasování existuje?“ ptá se Jiří Řehák (Spojenci pro kraj). „Ne,“ odvětil šéfredaktor Ústeckého Deníku Vladimír Mayer. „Buďte rozhodní, jste kandidáti na hejtmana,“ dodal Mayer.

13.08 - Autobus s posádkou sedmi lídrů a dvou dalších lidí v čele kandidátek právě vyjel z centra Ústí. Míříme na Most.

12.51 - Na dnešní debatě se představí především lídři stran a hnutí, kandidujících do krajského zastupitelstva. Výjimkou je ANO. Jeho jednička Jan Schiller se nemůže debaty zúčastnit, protože musí být na důležitém hlasování v poslanecké sněmovně. Hnutí za něj nominovalo místostarostu Žatce a také současného krajského zastupitele Radima Laibla (4. kandidátky). Do autobusu nenastoupí ani lídr Starostů a nezávislých Filip Ušák. STAN raději nominoval odbornici na sociální oblast Yvetu Tomkovou (kandidátka č. 4), která je starostkou ústeckého městského obvodu Neštěmice.

12.45 - Jako sociálně vyloučená lokalita (SVL) je označováno místo, kde se soustřeďují lidé poznamenaní exkluzí neboli sociálním vyloučením. Takovým prostorem může být městská čtvrť, ulice, dům či skupina domů nebo oddělená osada. Majoritní společnost zpravidla takové místo vnímá negativně a spojuje jej s označením ghetto, špatná adresa či problémové místo. Specifickou roli při exkluzi hraje etnicita (v ČR romská). Kromě chudoby a vyloučenosti obyvatel bývá prostředí SVL poznamenáno nízkou kvalitou bydlení, špatnými hygienickými poměry a zvýšeným výskytem rizikových forem chování jako kriminalita, alkoholismus, prostituce, narkomanie či gamblerství.

12.38 - Sociálně vyloučená lokalita (SVL) je předmětem velkých studií. Zatím poslední česká? V letech 2014-15 realizovalo ministerstvo práce a sociálních věcí výzkumný projekt Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. Cílem bylo zkoumání vývoje SVL a porovnání aktuální situace se stavem v roce 2006. Bylo zkoumáno 606 sociálně vyloučených lokalit na území 297 obcí a měst v Česku. Největší počet sociálně vyloučených lokalit - celkem 89 s počtem 36 000 až 38 500 obyvatel - byl identifikován v Ústeckém kraji.

12.26 - Severočeský Most jsme jako místo debaty nezvolili náhodou. Hovořit se bude totiž především o problematice sociálně vyloučených lokalit. S tím má Most bohaté zkušenosti a je jednou z velkých bolestí sídla, které má jinak velký potenciál.

Restaurace Severka v Mostě v únoru 2019, kdy se tam konala autogramiáda úspěšného seriálu Most!

12.17 - Co na politiky čeká? Po 13. hodině nasednou v Ústí nad Labem do zvláštního autobusu, který je převeze do restaurace Severka v Mostě. Právě té, která "hrála" významnou roli v populárním seriálu Most!. Už během cesty je čekají jednoduché kvízy, které ukáží jejich orientaci v regionu a politické názory.

12.12 - Dnešními hosty budou Jiří Kulhánek (ODS), Karel Karika (Piráti), Radim Laibl (ANO), Radek Černý (KSČM), Zdeněk Kettner (SPD), Jaroslav Krákora (ČSSD), Jiří Řehák (Spojenci pro kraj), Martin Klika (Lepší Sever) a Yveta Tomková (STAN). Programem bude provázet šéfredaktor severočeských regionálních Deníků Vladimír Mayer.

12.00 - Vítáme vás u on-line přenosu z netradiční předvolební debaty se zástupci politických stran a hnutí, které kandidují ve volbách do vedení Ústeckého kraje. Postupně zde nabídneme informace a fotografie nejen z diskuze v mostecké restauraci Severka, ale také ze samotné cesty autobusem z Ústí nad Labem do Mostu. Během té hosty čekají například rychlé kvízy.