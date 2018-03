Datum startu rekonstrukce mostu ve Štětí se nemění

Štětí - Most za 45 let neprošel většími opravami. Rekonstrukce má vyjít na 180 milionů korun.

Oprava zábradlí na štětském mostu přes LabeFoto: Deník/Karel Pech

Do konce června chtějí Ústecký kraj, Město Štětí a společnost Mondi vyhlásit výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce mostu přes Labe ve Štětí.

Společně už uzavřely trojstrannou smlouvu o zadávání veřejné zakázky na tento projekt. Zahájení rekonstrukce s odhadovanými náklady zhruba 180 milionů korun se očekává na začátku příštího roku.

Most ve Štětí, který za celých 45 let neprošel většími opravami, je už několik let v neuspokojivém stavu. Zájem o rekonstrukci má i společnost Mondi, která potřebuje mít zajištěnu jeho funkčnost s plánovaným velkým rozvojem výroby.

Práce na mostu by měly trvat 18 měsíců, po tuto ho nebudou moci využívat nejen vozidla, ale také cyklisté či pěší. Pro lidi, kteří využívají most k cestě do zaměstnání nebo do školy, hodlá město dočasně zřídit přívoz. K přívozu to bude jen asi 200 metrů z nádraží v Hněvicích, u kterého město nechalo postavit velké parkoviště. Most ve Štětí nikdy nestál, krátkou výjimkou byl most pontonový.