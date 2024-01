Lukáš Pařízek z Litoměřic je kvůli vyšší dani z nemovitosti vyloženě naštvaný. „Čekám, že to bude darda,“ řekl majitel bytu 4+kk v menším paneláku na předměstí Litoměřic ke stovkám korun za rok, o které letos za jeho nemovitost zaplatí víc. „Zvyšují se náklady na energie, inflace stále stoupá, všechno je dražší. Plat, který přinesu domů, pokrývá jen tak tak běžné výdaje naší domácnosti. Ve světle toho, že stát kupuje F35 za miliardy, je ta vyšší daň výsměch občanům,“ nelíbí se čtyřicátníkovi se dvěma dětmi.

Kdy a kdo podá přiznání daně z nemovitosti? Přiznání daně z nemovitosti, které je nutné podat do 31. ledna, se podle odhadu Finanční správy týká jen asi sta tisíc lidí. Přiznání budou muset podat například ti, kteří si v minulém roce pořídili nemovitost, nebo mají v katastru nemovitostí zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu. Ostatním jejich výši vypočítá finanční úřad a výměr dostanou přibližně v dubnu. Daň pak budou muset zaplatit do 31. května.

Pro majitele bytů a rodinných domů je hlavní změnou, že se u daně z nemovitosti zvýšila státem určená sazba ze staveb. Stoupla z loňských 2 na 3,50 koruny za metr čtvereční. Na výslednou podobu daně mají vliv ještě počet obyvatel v obci a takzvaný místní koeficient, s nímž obce mohou hýbat od 1 až do 5. V největších městech okresu, tedy Litoměřicích, Roudnici i Lovosicích, tento koeficient zůstal na stejné úrovni jako v minulých letech na 2. Místní politici nejspíš velmi dobře tuší, že zvyšovat místní koeficient by byl hodně nepopulární krok.

Místní koeficient je „na dvojce“ jak v Litoměřicích a v Roudnici, tak v té části Lovosic, kde není průmyslová zóna. „Místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti je v Litoměřicích i pro letošní rok ve výši 2,“ potvrdila Michaela Rozsypalová z litoměřické radnice.

„Od roku 2008 je v Roudnici nad Labem místní koeficient daně z nemovitosti stanoven na 2,“ doplnil roudnický mluvčí Jan Vancl.

Jen Lovosice loni zvyšovaly v místní průmyslové zóně místní koeficient ze 2 na 4. „Tímto krokem radnice očekává, že příjmy města vzrostou zhruba o 30 milionů. Což umožní financovat nezbytné investice a vytvořit fond pro rozvoj školství, kultury a sportu,“ vysvětlil starosta Vojtěch Krejčí.

„Ostatní parcelní čísla zůstávají na stávající hodnotě místního koeficientu 2,“ upřesnila mluvčí lovosické radnice Petra Adamíková s tím, že město žádným jeho zvyšováním nechce finančně zatěžovat zejména seniory a malé podnikatele, kteří utrpěli v důsledku pandemie a energetické krize. Že by zvyšování koeficientu pro majitele bytů a domů skutečně nebyl populární krok, nasvědčuje postoj části lidí k zvýšení daně „pouhou“ vládní úpravou.

Že vyšší daň za nemovitosti přinese víc peněz do rozpočtu města na jeho rozvoj, Lukáš Pařízek z Litoměřic relativizuje. „I když peníze vybrané na dani z nemovitosti navýší příjem města, nikde není garantováno, že tím město jen nenarovná navýšení růstu cen u materiálu a práce u stávajících projektů. Což nový rozvoj nezajistí. Inflace a energie dále porostou a to musí řešit stát,“ doplnil Litoměřičan.

Lukáše a další rozladěné Litoměřičany může utěšit, že další zvyšování daně ze strany města zatím není na stole. „Nepředpokládám, že bychom navrhovali zvýšení místního koeficientu. Ani jsme se o tom nebavili s koaličními partnery,“ uvedl předseda finančního výboru Marek Kocánek (ANO) s tím, že jeho hnutí nechce občany v složité době zatěžovat ještě nějakou vyšší daňovou sazbou, ačkoli by to městu přineslo nějaký milion navíc.

„Hospodaření města je zatím v dobré kondici. Loni jsme měli na účtu 400 milionů, letos jen o něco méně. Takže k zvyšování není důvod, přestože máme před sebou velké investiční akce jako opravu bývalého vojenského velitelství nebo stavbu parkovacího domu,“ doplnil Kocánek s tím, že spíš než vyšší daň z nemovitosti může v blízké budoucnosti připadat v úvahu zvýšení poplatku za odpady.

Jak vypočítat daň z bytu

- Základem daně je výměra podlahové plochy v metrech čtverečních podle stavu k 1. lednu.

- Výměra se vynásobí koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavenou plochu, nebo je-li jednotkou užíván pozemek ve vlastnictví všech vlastníků jednotek v domě.

- Zvýšená daňová sazba pro byt je letos 3,50 Kč/m2.

- To se vynásobí koeficientem podle počtu obyvatel, tedy v případě Lovosic do 10 tisíc obyvatel číslem 1,6, v případě Litoměřic a Roudnice, které mají od 10 do 25 tisíc, číslem 2.

- Toto číslo se následně vynásobí místním koeficientem, které si obce určují samy a mohou ho zvyšovat až na hodnotu 5. A to i v jednotlivých oblastech obce. Jako toho loni využily Lovosice, které zvýšily koeficient v průmyslové zóně z původních 2 na 4.