Vystudovala uměleckoprůmyslovou školu v Plzni. Po ní měla následovat vysoká škola uměleckého směru, ale z ní utekla do světa. Itálie, Egypt, Německo a španělská Mallorca. Práce v gastronomii i umění se jí stala tehdejší životní náplní. Jenže jak šel život, přišel rozvod, děti a pracovní stres. To všechno stálo za rozhodnutím přihlásit se do soutěže Dáma roku 2022. Už v minulosti se podobné soutěže účastnila, ale jak sama říká, tehdy šlo o naprosto jiný, amatérský level.

„Nešla jsem to vyhrát, ale odreagovat se. Měla jsem za sebou složité životní období a tady se nabízela možnost být s novými známými týden v Chorvatsku,“ přiznává tmavovláska. Případná výhra by pro ni byla bonusem navíc. V soutěži nejde jen o krásu, ale i o schopnost komunikace a celkové charisma.

Jde o soutěž žen, které mají kus života za sebou a vědí, že případná výhra by neměla zásadním způsobem změnit jejich život. Přesto vítězka přiznává, že jistý tlak konkurentek cítila. Navíc se do soutěže dostala jako náhradnice, čímž se pravděpodobnost výhry snižovala.

Její příjmení se původně psalo Taş. Znak pod S znamená, že se jedná o písmeno z turecké abecedy. První manžel totiž byl Turek syrského původu, se kterým seznámila v Německu. „Maminka je Bulharka, tak možná i díky podílu balkánské krve se mi ti jižní chlapi líbí,“ přiznává s úsměvem a dodává, že komplikované turecké písmeno zrušila. Teď už nemusí neustále vysvětlovat jeho původ.

Vzhledem tomu, že má Adéla Tas Marková zkušenosti se zahraničním uměleckým trhem, dost jí šokovaly české podmínky. „Ve Španělsku jsem se čtyři roky na trhu s uměním docela úspěšně živila. Tady o mladé umění není zájem a nikdo do toho nechce moc investovat, neboť je to běh na dlouhou trať,“ dodává žena, která v Praze rok vedla uměleckou galerii.

Sama přiznává, že se rozhlíží po dalším profesním kroku a naznačuje, že přišly nějaké nabídky. „Ale zatím o tom nechci moc mluvit. Nic není jisté a já nejsem člověk, který by šel za svou budoucností takzvaně na krev,“ uzavírá.