Další Little Star je za dveřmi. Zájemci mají poslední šanci

Litoměřice - Nastartujte kariéru! Soutěž pro mladé zpěváky je opět zde.

Pěvecká soutěž Little Star 2017Foto: Deník/Karel Pech

Hvězdná porota, hodnotné ceny a desítky talentovaných účastníků. Výjimečnou příležitost nastartovat pěveckou kariéru nabízí pro mladé zpěváky a zpěvačky už sedmý ročník soutěže mladých talentů s názvem Little Star 2018.

V letošním ročníku pěvecké soutěže, inspirované televizní SuperStar, se mohou účastníci hlásit do jedné ze tří věkových kategorií A (10 - 12,99 let), B (13 - 15,99 let) nebo C (16 - 17,99 let) s libovolnou skladbou. „V minulém roce se přihlásilo 105 soutěžících a 27 jich postoupilo do finále,“ říká Daniela Kekrtová, asistentka ředitele Městských kulturních zařízení, která akci každoročně pořádají.

Loňská první místa obsadily dívky v jednotlivých kategoriích soutěž ovládly Julie Michelová, Karmen Sarojanová a Klára Hromádková.

Vítězové soutěže si jako každý rok odnesou hodnotné ceny. „Výhercům bude mimo jiné udělen titul Little Star 2018, dostanou krásný sladký dort a obdrží poukaz na čtrnáctidenní pobyt v Talent campu od společnosti Talent Company, která je partnerem soutěže,“ prozrazuje ředitelka MKZ Věra Kmoníčková.

Little Star už dávno není jen soubojem amatérských vokalistů okresního rozsahu. V minulých ročnících se dříve regionální soutěž těšila i mezinárodní účasti. „Měli jsme i tři účastnice ze Slovenska. Dvě slečny se loni do finále neprobojovaly, ale druhé místo v kategorii A loni obhájila Asia Smolková z Limbachu,“ pochvaluje popularitu soutěže Daniela Kekrtová.

V POROTĚ USEDNE ZORA JANDOVÁ

Semifinálové kolo se uskuteční 28. dubna v Divadle Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, termín finálového kola je potom plánovaný na 11. května.

Soutěžící bude opět hodnotit porota plná profesionálních hudebníků. V předchozích ročnících bylo možné na křeslech porotců spatřit Martina Maxu, Ivu Kubelkovou, Yvettu Simonovou, Ilonu Csákovou nebo Miro Šmajdu. A ani v letošním ročníku nebude o osobnosti nouze.

„Pro letošek prozradíme zpěvačku Zoru Jandovou, vedoucí oddělení populárního zpěvu pražské konzervatoře Janu Balašovou, zpěváky Michala Kindla a Tomáše Sehnala, kterého mohou lidé znát ze skupiny Hodiny,“ říkají organizátoři.

Uzávěrka přihlášek je do 28. února. Veškeré informace o průběhu soutěže, technických podmínkách a formulář přihlášky naleznou zájemci na webové adrese www.little-star.cz.