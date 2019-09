V hesenském městě si „zašprechtily“ s šedesáti mladými z celé Evropy i USA. Češkám pokryli náklady lidé ze spolku Freundeskreis Fulda – Leitmeritz, který sdružuje Němce s kořeny na Litoměřicku.

Z Fuldy se v srpnu vrátily Regina Müllerová z Litoměřic s Barborou Koťovou z Budyně nad Ohří. „Byla to obrovská zkušenost, skvělá příležitost, jak si vylepšit němčinu, ale i angličtinu,“ popsala Regina. Nebylo to nic jednoduchého, školu měly od 9 do 17 hodin.

Studentkám se v průběhu měsíčního pobytu věnovali i lidé z Freundeskreisu. „Několikrát nás pozvali na oběd, podnikli s námi pár výletů, vyprávěli nám o svém původu,“ popsaly dívky.

Pro Reginu byl prázdninový pobyt užitečný. „Chtěla bych studovat farmacii a němčina se mi bude určitě hodit, protože spousta firem vyrábějících léky je ze Švýcarska nebo z Německa,“ vysvětlila studentka 4. ročníku. Její kamarádka, absolventka Barbora, míří studovat management kulturních akcí. I při tom jí může němčina pomoci.

Aby gymnazisté mohli do Fuldy, musí sepsat slohovou práci v němčině. Soutěží většinou studenti třetích a čtvrtých ročníků. Hodnotí se i jejich aktivita v hodinách, účast v olympiádách, komunikativnost a schopnost zapojit se do kolektivu. Regina si prázdninový pobyt v Hesensku vysloužila dvoustránkovou esejí o vlivu sociálních médií na teenagery. „Byla to nejdelší práce, kterou jsem kdy napsala, a to i v češtině,“ prozradila.

U začátku výjezdů litoměřických gymnazistů do Fuldy stála profesorka Kateřina Vomáčková. V roce 2011 zamířil na Letní univerzitu první student gymnázia.

Od té doby tam každé prázdniny jezdí většinou dva studenti. Někteří absolventi Letní univerzity se dnes věnují němčině, z jiných jsou například lékaři, kteří jazyk v praxi také využívají.



Hrazený prázdninový pobyt ve Fuldě si na gymnáziu hýčkají. Studenti totiž zpravidla preferují angličtinu, kterou se díky její všudypřítomnosti i snadněji učí. „Je to pro nás cesta, jak motivovat studenty k němčině,“ potvrdila profesorka. Pro studenty se navíc dvakrát do roka pořádají čtyřdenní studentské výměnné pobyty s gymnázii v Hersbrucku a Müllhausenu.

Na oplátku do Litoměřic

Právě do Müllhausenu vyrazí dvacet studentů už 23. září. Gymnázium také na oplátku pozve členy Freundeskreisu do Litoměřic 10. října. Studentům 3. ročníků budou vyprávět i o svých životních osudech. Regina s Barborou při tom shrnou svůj pobyt a vyzvou o rok mladší spolužáky, aby se zúčastnili dalšího ročníku soutěže.

U spolupráce Litoměřic s Fuldou je dlouhá léta historik a dnes i radní Filip Hrbek. Hesenským asistuje i při získávání sponzorských darů pro litoměřické studenty. „Jen školné na Letní univerzitě představuje nějakých 68 tisíc korun, a to se nebavíme o ubytování, kapesném nebo výletech,“ poznamenal. Podle něj je družba měst jednotlivých zemí dnes stále potřebná, zejména zaměřená na studenty. „Ti mladší z nich dnes sice leckdy do zahraničí jezdí, ale hodně z nich zná Německo jen z nákupního centra u Drážďan,“ vysvětlil Hrbek.

Fulda je místem, kam byli po II. světové válce i později odsunuti Němci z Litoměřic a okolí. Od roku 2001 jsou Fulda s Litoměřicemi partnerskými městy. Mezinárodní letní univerzita ve Fuldě je společným projektem hesenských vysokých škol. Zatímco ostatní účastníci si vysoký poplatek platí sami, litoměřickým studentům kryje náklady s pomocí sponzorských darů a grantů, například z Česko-německého fondu budoucnosti, spolek Freundeskreis Fulda – Leitmeritz. Ten sdružuje české Němce odsunuté z Litoměřicka i jejich potomky.