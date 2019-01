Lovosicko - Měření emisí na objízdných trasách D8 zčásti prokázalo porušení limitů čistoty ovzduší.

Měření dopadů nedostavěné dálnice D8 na životní prostředí. | Foto: Deník/Karel Pech

V první polovině srpna byly porušeny limity pro koncentraci prachu, zatímco oxid uhelnatý a oxidy dusíku zůstaly pod limity. Podle vedení Ústeckého kraje, který si měření objednal, výsledky ovlivnily ideální rozptylové podmínky - větrné a deštivé počasí první poloviny srpna. A i při nich bylo v obcích na objízdných trasách víc škodlivin než v průmyslovém Ústí.



Kraj se měřením snažil dokázat nutnost dostavby dálnice D8. „Věřím, že ministerstvo dopravy nyní stanoví konečný termín dostavby a přesvědčíme i Evropskou komisi, že dostavba je ve veřejném zájmu,“ řekla hejtmanka Jana Vaňhová. „Bohužel musíme dokazovat něco, co všichni víme,“ dodala.



Hygienici měřili od 2. do 16. srpna ve Velemíně a Lovosicích a prokázali překročení limitů pro aerosoly prachu. „Oxidy dusíku, oxid uhelnatý ani toxické prvky nebyly překročeny. Je to zřejmě výrazně ovlivněné příznivými podmínkami,“ uvedl Pavel Šubrt ze Zdravotního ústavu v Ústí.

„Prakticky po celou dobu docházelo k 'vymývání' ovzduší, přesto jsou hodnoty srovnatelné 'nevymytým' městským prostředím,“ dodal.



Od studie se čekaly jednoznačnější závěry, kraj ji ale za neúspěšnou nepovažuje. Vaňhová prohlásila, že by měření měla pokračovat, ale už v režii ministerstev.