První tisícovku uskladněných kol slavila automatizovaná věž v říjnu 2018. Nyní má už 14 857 záznamů o použití.

FOTO: Cyklověž v Litoměřicích už slouží kolařům. Široko daleko je unikátní

Během prvního půlroku využilo cyklověž 1746 cyklistů. V roce 2019 to bylo už 4075. Rok 2020 znamenal mírný pokles, přesto věž uskladnila 3892 kol. „Počty uskladněných kol viditelně klesaly v závislosti na probíhajících lockdownech a dalších proticovidových opatřeních. Lze to pozorovat na vytížení v období od března do května a následně listopadu 2020. Pro rok 2021 nám zatím chybí údaje závěru roku, i přesto je již v tuto chvíli počet uskladněných kol nejvyšší, a to 5144. Roční odhad je pro letošek dokonce 5612 uskladněných kol,“ sdělila Zdena Tlapáková, projektová manažerka odboru územního rozvoje litoměřického městského úřadu.

Podle informací radnice stoupla průměrná obsazenost cyklověže od roku 2018 z 291 kol za měsíc na současných 468 kol. Nejvyšší vytížení zaznamenává v letních měsících, od června do září, kdy je uskladněno měsíčně téměř 900 kol.

Stavba Biketower si vyžádala náklady celkem 14,1 milionu korun. Významnou část, 12,4 milionu, pokryla dotace od ministerstva pro místní rozvoj. Zbytek šel z městské pokladny.