Cyklisty jedoucí po cyklostezce mezi Ústím nad Labem a Litoměřicemi čeká v Libochovanech příjemné překvapení. I kdyby byly všechny stánky a hospody zavřené, samoobslužný cykločep je v provozu stále. Jedná se o samoobslužnou pípu, kde si zájemce podle zaplaceného obnosu může načepovat jeden ze dvou nealkoholických nápojů. „Nealko to musí být proto, že to může obsluhovat i nezletilec,“ vysvětluje provozovatelka Lenka Homutová.

Původně chtěla mít samoobslužný stroj na zmrzlinu, ale kvůli ceně a náročnosti sanitace od nápadu ustoupila. Zato ji zaujal samoobslužný výčepní stroj, který uvedla do provozu přesně před rokem.

Zatímco Máťa a Péťa napsali do návštěvní knihy, že byli velice překvapeni, Marie Vávrová poznamenala, že s automatem neumí pracovat. U cykločepu je podrobný popis, jak se obsloužit. Většina zápisů je pochvalných a mnoho lidí tento nápad i provedení kvituje s povděkem.

Z jejich zkušeností vyplývá, že sud, který obsahuje daný nápoj, se mění průměrně jednou za deset dnů. „Ale je to průměr, samozřejmě hodně záleží na počasí i tom, zda jsou nějaké svátky,“ zdůrazňuje Homutová. Zkušenosti ukazují, že neochucené nealko pivo není tak oblíbené, tak se plánuje přejít na některý z ochucených birelů. „Hodila by se i voda, jenže ta vyjde finančně velmi nevýhodně, takže nevím, jestli by ji za tu cenu někdo kupoval,“ uvedla Homutová zajímavou cenovou souvislost. Podle ní by se vyplatil i samoobslužný kávovar, nad kterým spolu s manželem, milovníkem kávy, aktuálně přemýšlejí.