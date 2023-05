Speciální spoj pro turisty a zejména cyklisty z Litoměřicka do Českého středohoří už o víkendu nevyjede. Jak informovala Destinační agentura České středohoří, kvůli ukončení licence linka dočasně nebude v provozu.

Cyklobus do Českého středohoří už o víkendu 27. května nevyjede. | Foto: se svolením Destinační agentury České středohoří

Cyklobus, oficiálně linka 550906, z Roudnice nad Labem a Litoměřic do Mukařova a Kletečné byl každoročně v provozu od dubna do začátku září, vždy o víkendech a svátcích.

„O nadcházejícím víkendu už nevyjede. Turisté a cyklisté však mohou i nadále využít přepravy jízdních kol v zelených autobusech Dopravy Ústeckého kraje nebo ve vlakových spojích," upozornili zástupci destinační agentury.

A rovnou poradili, kam mohou vyznavači cykloturistiky s Dopravou Ústeckého kraje vyrazit. „Z Litoměřic můžete díky lince 623 vyrazit do okolí Bukové hory a využít nové cyklotrasy 3124 a 3125. Z Roudnice nad Labem se vyvezte do Úštěka a po další části cyklotrasy 3124 dojeďte do Lounek a po Labské stezce pak zpět do Roudnice. Z Děčína vás linka 433 dopraví na Sněžník, kde si užijte projížďku po pěkných lesních cestách nebo se můžete odhodlat k výšlapu na samotný Děčínský Sněžník. Z Ústí nad Labem vás pak linka 456 dopraví denně do vesničky Stebno, odkud je to už je kousek za krásnými vyhlídkami v okolí Dubic," navrhuje agentura.

Jaké linky Dopravy Ústeckého kraje můžete použít:



Linka 622

Bohušovice nad Ohří – Litoměřice – Třebušín – Lovečkovice – Verneřice

přeprava kol o víkendy a státní svátky – kapacita 20 kol



Linka 636

Úštěk – Polepy – Roudnice nad Labem

přeprava kol o víkendy a státní svátky – kapacita 20 kol



Linka 452

Petrovice – Tisá – Ústí nad Labem – Velké Březno – Zubrnice – Verneřice

přeprava kol denně – kapacita 6 kol



Linka 456

Ústí n. L.- Hostovice-Stebno, Chvalov

přeprava kol denně – kapacita 6 kol



Linka 506

Měrunice – Bílina – Lovosice

přeprava kol o víkendy a státní svátky – kapacita 20 kol



Linka 433

Děčín – Sněžník

přeprava kol o víkendy a státní svátky – kapacita 20 kol



Jízdní řády jednotlivých linek najdete na www.dopravauk.cz.



Zdroj: Destinační agentura České středohoří