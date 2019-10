Město Lovosice upozornilo na menší dopravní komplikace, které nastanou za dva týdny.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Zbranek

Půjde o uzavírku silnice č. I/15 v ul. Terezínská, v úseku od kruhového objezdu v Prosmykách po konec objektu Lovochemie směrem do centra, a dále ul. Prosmycká, v úseku od křižovatky se silnicí č. II/247 po aut. zastávku Lovosice - Prosmyky, a to v neděli 3. listopadu v době od 22 do 24 hodin z důvodu cvičné stavby protipovodňové stěny.