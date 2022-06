100 tisíc korun věnovali mladí čtenáři Záchranné stanici Falco v Dolním Týnci. Peníze poputují na vybudování zázemí pro velké druhy zvěře. Modernizaci zázemí plánuje záchranná stanice už delší dobu a nyní se budou moci práce konečně realizovat. „Nová školka bude domovem například pro muflona Fešáka. Dostal se k nám jako osiřelé mládě. A ačkoli je to dnes již zdravý muflon, za stádo považuje nás, ošetřovatele. Pokud bychom ho pustili do volné přírody, mohl by být v dospělosti pro lidi nebezpečný. Nyní díky dětem můžeme nejen pro něj vybudovat takové prostředí, jaké potřebuje,“ vysvětlil Václav Tomšovský ze Záchranné stanice Falco.