Libochovice - Přečtěte si příběh, který nám do redakce poslal M. Vavruška.

Čtenář Deníku píše. Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Je pátek 23. prosince dopoledne, projíždím autem ulicemi Libochovic – musím ještě natankovat benzín, abych měl o svátcích klid. Ulice jsou celkem prázdné, žádný shon, pouze sem tam nějaké auto nebo chodec. Na jednom chodníku zahlédnu malého chlapce (podle mého odhadu tak 4 roky), jak doslova vleče tašky – zjevně s nimi má dost práce, a tak zastaví, odkládá je na zem a odpočívá.



Pokračuji dále a říkám si, jestli to na toho malého není moc, a také že jde sám, mne trochu překvapuje. Možná ho rodiče zpovzdálí kontrolují, jako jsme to kdysi dělávali s manželkou, když jsme naše děti učili samostatnosti.



Natankuji benzín a odjíždím, když u kontejnerů s tříděným odpadem zahlédnu onoho chlapce, jak se ze všech sil snaží jednu tašku dostat do kontejneru na papír. Přestože stojí na špičkách a natahuje se, seč může je nemožné, aby do kontejneru dosáhl – chybí ještě alespoň 30 centimetrů. Zastavuji, přecházím silnici a při pohledu na nešťastného chlapce se ptám: „Chceš pomoci?"



Malá hlavička, na níž je klukovsky nasazená čepice (šikmo naražená až ke kořenu nosu, jedno ucho venku) kývne. Beru mu tedy igelitku a úhledně naskládaný papír sypu do kontejneru. Přitom se snažím navázat hovor.

„Jsi hodný, když takhle pomáháš mamince, určitě je ráda, viď?" říkám. „Jo," odpovídá. „Zítra již budou Vánoce, těšíš se?" pokračuji. „Jo," zní opět strohá odpověď. „Když takhle pomáháš, určitě jsi hodný a Ježíšek ti za to něco přinese," říkám. „Snad jo," odpoví a přitom sbírá jiné 2 prázdné igelitky, které nevím, jak a kam vyprázdnil, ale kolem kontejnerů žádný nepořádek nevidím.

Říkám si, že klučina je zřejmě rozmrzelý, možná také unavený z vykonané práce nebo se řídí radou rodičů, že se s cizími lidmi nemá bavit. Podávám mu tedy igelitku, kterou jsem mu pomohl vyprázdnit, a přeji mu: „Tak ať ti Ježíšek přinese hodně dárků, užij si krásné Vánoce a měj se hezky." V tom se na mne otočí, vidím, jak se mu zaleskla malá očka a k mému překvapení povídá: „Vy taky a děkuji vám, že jste mi pomohl."



Stojím, sleduji odcházejícího „malého neznámého" a najednou si uvědomím, že ten, jemuž jsem pomohl, mi vlastně také dal krásný dárek – jeho slova totiž byla čistá a upřímná. A tak si říkám, jak by na světě bylo krásně, kdyby ta čistá, bezelstná a upřímná dětská duše vydržela lidem po celý život.

M. Vavruška