Chraberce jsou jediným místem v Ústeckém kraji, kde se během nynějšího podzimního útoku covidu-19 nikdo nenakazil. „Je to zajímavé. Ale je to dobře, koronavirus není vůbec sranda. Čím to je? Nevím. Možná ale tím, že jsme tu hodně očkovaní,“ říká mi Ivana Andrásová, kterou potkávám nedaleko kapličky sv. Jiří.

Chraberce jsou jinak známé hlavně kamenolomem, dlouhodobě je tam také nejnižší nezaměstnanost v okrese Louny. Bez práce je tam už dlouhé roky naprosté minimum obyvatel, aktuálně například tři ze zhruba osmi desítek lidí, kteří mohou pracovat. Tamní obyvatelé vyrážejí totiž často za prací do Loun, Mostu, ale hlavně také do Prahy, kam je dobrá dopravní dostupnost.

„Asi tu máme dobrý vzduch,“ má dobrou náladu muž ve středních letech, kterého potkávám na kopci na kraji obce. Domů jde na oběd. Přidává se k němu i další kolemjdoucí. „Asi to k nám nechce,“ směje se. „Opravdu nevím, čím to je, možná máme jen štěstí. Ale je pravda, že tu máme opravdu hodně očkovaných, tak to také možná přispívá,“ myslí si žena, které se ptám u hlavní silnice.

V Chrabercích je proočkovanost o mnoho vyšší, než je republikový průměr. Ten se pohybuje kolem 60 %. V obci na Lounsku má vakcínu 81,7 % obyvatel nad 16 let. Očkovaných je tam 85 lidí, jen 19 obyvatel nad 16 let vakcínu proti koronaviru nemá.

„Jsme rádi, že se nám teď na podzim zatím nemoc vyhýbá. Dodržujeme důsledně veškerá nařízení, neshromažďujeme se, lidé jsou tu hodně opatrní. A také máme dost očkovaných,“ shrnuje starostka Chraberců Jana Slanařová. Z 354 míst v regionu jsou Chraberce jediné, na které na podzim nezaútočil koronavirus. Je ale několik dalších obcí, kde měli případů minimum. Například jeden v Horní Řepčici či Záluží na Litoměřicku, dva nakažené měli prozatím v Libědicích, Černoučku nebo Českém Jiřetíně. Tři nové případy evidují v Bynovci, Vražkově, Pnětlukách, Krásném Dvoře. Čtyři zaznamenali v Lipové na Děčínsku, v Malé Březně na Mostecku, v Žimu na Teplicku či v Tašově na Ústecku. Tyto obce jsou ale výjimkou, jinde v Ústeckém kraji hygienici evidují stále velký nárůst nově nakažených.

V posledních dvou týdnech se počet nově nakažených v Ústeckém kraji v pracovní dny drží kolem hranice 1200 případů za den. Stále více se plní také nemocnice, aktuálně je v kraji ve špitálech zhruba 360 lidí, z toho 60 na jednotkách intenzivní péče.