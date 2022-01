Tento týden ve středu tak kvůli vysokému počtu chybějících učitelů i žáků nařídila krajská hygiena uzavřít Základní školu Ostrovní ve Štětí. Předpoklad je takový, že provoz se tam obnoví v pondělí 24. ledna. V rámci protiepidemických opatření musí škola podle hygieny provést také ohniskovou dezinfekci všech povrchů i ploch ve třídách a chodbách, ale i v jídelně a školní kuchyni.

Podle ředitelky krajské hygienické stanice Lenky Šimůnkové je štětská základní škola na Litoměřicku zatím jedinou, kterou hygienici kvůli rychlému šíření covidu uzavřeli kompletně celou. „Nicméně jednotlivých třídních kolektivů je v karanténě v celém kraji hodně. V každém okrese se jedná o desítky,“ sdělila Šimůnková.

Uzavřít celou školu může hygiena v případě, že absence u žáků a pedagogů kvůli covidu přesáhne třicet procent. „My samozřejmě nařizujeme karanténu v těch třídách, kde se onemocnění prokáže u více žáků. Pokud je ale nemocná velká část pedagogů, doporučujeme uzavření, záleží ale i na zřizovateli,“ doplnila Šimůnková.

Karantény tříd se nevyhýbají ani dalším školám. Ředitel Masarykovy základní školy v Litoměřicích Karel Kynzl Deníku řekl, že v karanténě má škola v současné době jen jednu třídu. „Děti, kterým karanténa nařízená není, se učí standardně ve škole. Ti, co musí zůstat doma, mají distanční výuku. A to buď synchronní formou, kdy jsou přes komunikační kanál připojeny na dálku do výuky ve stejný čas, nebo asynchronně, kdy jim učitel zadá úkoly k vypracování. Tyto dvě formy učitelé střídají podle toho, jak se to více hodí k danému předmětu,“ vysvětlil Kynzl s tím, že na možnost, kdy by se v karanténě ocitlo opravdu velké množství žáků i pedagogů, je škola připravena a přešla by kompletně na distanční výuku.

Covid „doma“ nechává také středoškoláky. Několik málo tříd v karanténě skončilo mimo jiné na Střední škole pedagogické hotelnictví a služeb v Litoměřicích. Potvrdila to její ředitelka Pavla Matějková. „Studenti se učí z domova distančně,“ poznamenala.