Informovali o tom prostřednictvím webové platformy prostefungujeme.cz, kde je zveřejněný seznam desítek restaurací, kadeřnictví či wellness z celé republiky, jejichž provozovatelé certifikáty o očkování ani prodělané nemoci nevyžadují.

Z Litoměřicka se do iniciativy zapojily čtyři podniky. Patří mezi ně i jedna z lovosických hospod. Její majitel Zdeněk své rozhodnutí vysvětlil tím, že vládní nařízení spojená s opatřeními v restauracích jsou podle něj nezákonná.

„Nemyslím si, že restaurace a vůbec celý gastroprůmysl jsou hlavní příčinou šíření covidu. Nevím, proč bychom měli být jakkoli omezováni a v marketech přitom může být narváno. Dovolím si říct, že nás pomalu a jistě likvidují,“ řekl s tím, že těch pár lidí, kteří ještě mají chuť zajít do restaurace posedět a popovídat si s přáteli, nechce nijak omezovat.

Od začátku epidemie se i jeho podnik potýkal s restrikcemi. Jediného zaměstnance, kterého měl, propustil už před časem a o chod hospody se stará společně s manželkou. Nyní se obává toho, co bude dál a zda se nařízení ještě zpřísní. Obavy z kontrol policie a hygieniků nemá.

„Nepřísluší mi jakéhokoli občana nebo zákazníka kontrolovat, ani na to nemám právo. Ale chápu, že hygienici i policisté dělají jen svojí práci. To, co však vláda nastavila, je protizákonné a já se chci proti tomu bránit,“ dodává.

Krajská policejní mluvčí Jana Slámová uvedla, že policisté budou i nadále provádět kontroly dodržování všech opatření namátkovou formou a reagovat na podněty občanů. „Hlavním předmětem zájmu hlídek bude dodržování omezení otvírací doby restauračních zařízení a zákazu konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech,“ sdělila Slámová s tím, že bude-li to nutné, je policie připravena řešit přestupky přímo na místě, ať už domluvou nebo pokutou až do výše 10 tisíc korun.

„Policisté budou úzce spolupracovat s hygienickými stanicemi, které stále zůstávají primárním správním orgánem ve vztahu k vydaným opatřením Ministerstva zdravotnictví a v případě potřeby budou připraveni poskytnout požadovanou součinnost,“ dodala Slámová.

Lenka, provozovatelka dalšího podniku, obavy z kontrol a případných postihů má. „Na druhou stranu věříme, že jsme argumentačně připraveni, a že protizákonné ustanovení nebude mít oporu u soudu. Nemáme problém dodržovat opatření, která jsou smysluplná. K nám chodí očkovaní i neočkovaní lidé. Zároveň je ale vyzýváme, aby nechodili, pokud se cítí nemocně nebo jsou nachlazení,“ popsala spolumajitelka roudnické kavárny. K nerespektování opatření ji prý vedly obavy ze ztráty zákazníků a dělení lidí na očkované a neočkované.

„My přece nejsme oprávnění zkoumat zdravotní stav zákazníků. Za druhé nám to přijde jako nepřípustná diskriminace. Opravdu nevidím důvod, proč dělit lidi. Navíc jsme byli prakticky rok a půl zavření a už si nemůžeme dovolit přicházet o zákazníky. A to nemluvím o tom, že spousta z nich nás v době, kdy jsme byli zavření, podporovala. Přeci jim neřeknu, aby nechodili, že je nechceme,“ doplnila kavárnice.