Vcházím do žatecké Restaurace BarBar. Oznámení o nutnosti ukázat certifikát visí nejen na jejím profilu na sociálních sítích, ale také přímo v restauraci. Vyzívají a žádají tam hosty, aby ukazovali dokument hned při objednávce. Usedám ke stolu a už ke mě míří personál. „Děkuji, v pořádku,“ usmívá se servírka, když jí předložím, že jsem očkovaný. „Dám si česnečku a rizoto,“ mohu hned pokračovat. Stejně za chvíli osloví několik dalších nově příchozích hostů. Test, potvrzení o očkování či prodělání nemoci nikomu během mého oběda nechyběl. Žatecký BarBar se podobně jako řada dalších rozhodl kontrolovat vládní nařízení. Najdou se ale i restaurace, které chtějí novou povinnost ignorovat.

Rozporuplné reakce vyvolalo u hostinských, restauratérů, cukrářů či kavárníků nové nařízení vlády. Jedni prověřování hostů odmítají, dalším se nelíbí, ale kvůli možným sankcím kontroly dělat budou, další v tom nevidí problém. Většina Deníkem oslovených restaurací v severních Čechách bezinfekčnost či očkování kontrolovat bude.

„Každé opatření může být nějakým způsobem nepohodlné, ale my jsme hlavně rádi, že zůstáváme otevřeni a toto je to nejmenší, co můžeme udělat. Pokud budete mít připravené potvrzení při objednávce, tak vše bude vyřešeno rychleji, než se připojíte k wifi. Děkujeme za spolupráci a pochopení. Covidu zmar, otevřeným restauracím zdar,“ zveřejnilo vedení Restaurace BarBar v Žatci své vyjádření na sociální sítě.

Podobně vidí situaci v Restauraci Bílý Mlýn v Liberci. „Kontrolovat budeme. Když host přijde, hned ho zkontrolujeme. Myslím, že to nebude problém. Trvá to tři vteřiny,“ myslí si její šéf Martin Hušek. „Když nebude host certifikát mít, nabídneme mu, aby si udělal samotest. Budeme je mít k dispozici. Pokud nebude ani to chtít, požádáme ho, aby odešel,“ dodal Hušek.

„Personál to nevymyslel, jen to musí plnit. Velmi prosím, nepruďte, neprovokujte, nechytračte. Na druhou stranu v Německu i Rakousku je to normální. Díky všem za pochopení,“ zveřejnila svůj postoj Restaurace Pod Lampou v Šanově v Teplicích.

Najde se ale i řada zařízení, kde certifikáty kontrolovat nechtějí a nebudou. „Já, ani zaměstnanci restaurace nejsme oprávněni vyžadovat od našich zákazníků citlivé informace o jejich zdravotním stavu. Takové informace jsou z našeho pohledu přísně soukromé a my nebudeme tyto informace vymáhat a podmiňovat jejich sdělením vstup do prostor restaurace. Nejsme a nebudeme kontrolním úřadem. Naše restaurace splňuje všechna dostupná hygienická nařízení a hlavně spoléháme na zodpovědnost všech našich hostů,“ uvedl na sociálních sítích Tomáš Kolařík z Teplického Výsluní.

Hygienici se chystají v příštích dnech na kontroly, na to, zda hosté mají doklady v pořádku se chtějí zaměřit. „Připravujeme kontroly v součinnosti s Policií ČR,“ uvedla krajská hygienička Lenka Šimůnková. Hostovi bez dokladu o bezinfekčnosti, nebo s padělaným potvrzením, hrozí od policie či hygieny pokuta až deset tisíc korun. Provozovatel zařízení může ve správním řízení dostat pokutu až do výše tří milionů korun.

Některým restauratérům se nařízení nelíbí, ale dodržovat ho budou. Obávají se právě sankcí. „Kontrolujeme, musíme. Nechceme, ale co máme dělat. Nepotřebujeme, abychom kvůli tomu měli problémy a platili jsme pokuty,“ svěřil se Tomáš Chvátal z liberecké Hospody U Dubu.

Další majitelé nevědí, jak v některých případech postupovat. „Kontrolovat budeme. Musíme. Ale nevíme, jak to dělat, když budou problémy. Nevíme, jak to bude prakticky fungovat. Co když někdo bude doklady falšovat, jak to budeme zkoumat? A když se někdo neprokáže, jak ho budeme vykazovat, jak ho budeme dostávat ven? Ani nevíme, jestli má vůbec personál právo takové kontroly dělat. Ale jak říkám, kontrolovat budeme, je to nařízené,“ uvedl Josef Šusta, majitel Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu.

Od 1. listopadu se mění i některá další vládní nařízení. Končí testování placené z veřejného pojištění, nově jsou testy zdarma jen pro děti a mládež do 18 let, lidi s alespoň jednou dávkou očkování nebo ty, kteří se očkovat nemohou. Dále jde o testy předepsané lékařem či nařízené hygienikem. Také se zkracuje platnost testů. U PCR ze sedmi dnů na tři, u antigenních testů ze tří dnů na 24 hodin. Ze šesti na dvanáct let se zvyšuje věková hranice dětí, které nemusí prokazovat bezinfekčnost.