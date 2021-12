V polovině listopadu se nová mutace koronaviru, pojmenovaná později omikron, objevila u muže cestujícího z Jihoafrické republiky. V závěru listopadu potvrdili hygienici první případ v České republice u ženy z Liberce. V Ústeckém kraji zatím nebyla nová varianta koronaviru potvrzena u žádného nakaženého. „Tuto novou variantu jsme u nás prozatím nezaznamenali,“ potvrdila pro Deník krajská hygienička Lenka Šimůnková.

Hygienici z Ústeckého kraje testují vzorky na přítomnost různých mutací dlouhodobě, vozí je do Německa, kromě nového omikronu se sleduje například varianta delta. „Vzorky vozíme pravidelně každý týden do laboratoře do Drážďan, kde je sekvenují a detailně nás informují, jaké varianty u nás jsou,“ vysvětlila Šimůnková. „Stále je u nás dominantní varianta delta. Podobně jako v Sasku či polském příhraničí,“ dodala krajská hygienička.

Mutace omikron, která je podle expertů nakažlivější než předchozí varianty, se nyní rychle šíří světem. Odborníci říkají, že v regionu může být zanedlouho. „Osobně si myslím, že je to jen otázka času, než se objeví také u nás,“ uvedla Šimůnková.

Za bleskovým šířením je velká mobilita a cestování lidí, mutace se tak velmi rychle dostává na různá místa. Zda je omikron nebezpečnější než dosavadní mutace, nebo naopak by mohl být méně nebezpečný, vědci zatím nevědí. Prozatím je k nové variantě málo dat, verdikt má být známý v příštích týdnech.

Koronavirus v Ústeckém kraji se nyní podle hygieniků šíří hlavně na školách, následně pak v rodinách. Už dva týdny bývá v pracovní dny připsáno do statistik více než tisíc nových případů. V další vlně se opět rychle plní také nemocnice a jednotky intenzivní péče.

Experti také varují před podceňováním nebezpečí během vánočních svátků. Podle nich hrozí, že pokud lidé nebudou dodržovat různá opatření, současný útok koronaviru se prodlouží. „Budou svátky, chceme se všichni potkávat, je to pochopitelné a přirozené. Ale prosím, dávejme pozor, domluvme si v rodinách termíny, scházejme se v menších skupinách, ne celá dvacetičlenná rodina. Dělejme kratší návštěvy,“ radí Šimůnková.