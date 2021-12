Zdá se, že další atak koronaviru slábne. Zatímco od konce listopadu do poloviny prosince téměř každý den v Ústeckém kraji přibývalo hodně přes tisíc nových nakažených, v posledních dnech se čísla dostala pod tuto hranici. A počty nových případů covidu-19 jdou dál dolů. Přesto je nově nakažených stále dost, varují odborníci před optimismem. Vůbec se zatím také neulevilo nemocnicím v regionu, valí se na ně další a další vážné případy, běžná operativa stojí.

Mezi 1200 a 1400 novými případy covidu-19 přibývalo od začátku prosince každý všední den v Ústeckém kraji. Rekord této vlny byl 23. listopadu, kdy hygienici v kraji evidovali 1595 případů. V posledních dnech to ale vypadá, že tato vlna konečně začíná ztrácet na síle. Sice pomalu, ale přece. Ve středu 15. prosince bylo v regionu 959 případů, o den později 835 a v pátek 17. prosince 720. „Denní přírůstky opravdu pomalu klesají, je to dobrá zpráva. Zatím ale není důvod k velkému optimismu, stále jsou čísla hodně vysoká. Stále dochází ke komunitnímu šíření,“ uvedla krajská hygienička Lenka Šimůnková.

Dobrou zprávou také je, že v regionu prozatím není nová varianta omikron. V polovině listopadu se nová mutace koronaviru objevila u muže cestujícího z Jihoafrické republiky.

V závěru listopadu potvrdili hygienici první případ v České republice u ženy z Liberce. „Tuto novou variantu jsme u nás prozatím nezaznamenali. Zatím tu stále dominuje mutace delta,“ potvrdila Lenka Šimůnková. Podle expertů je ale její výskyt v regionu jen otázkou času.

Nadšení brzdí blížící se svátky

Odborníci stále vidí vysoká čísla nakažených, do pouhých desítek případů, které přibývaly například v září, mají současné přírůstky v řádu vysokých stovek denně ještě hodně daleko. Nadšení brzdí také proto, že s obavami vyhlížejí nadcházející svátky. Při nich hrozí další riziko rychlého šíření koronaviru. „Budou svátky, chceme se všichni potkávat, je to pochopitelné a přirozené. Ale prosím, dávejme pozor, domluvme si v rodinách termíny, scházejme se v menších skupinách, ne celá dvacetičlenná rodina. Dělejme kratší návštěvy,“ radí krajská hygienička a apeluje také na důsledné nošení respirátorů i roušek, a to pokud možno i na návštěvách mimo nejbližší rodinu.

Klesající denní přírůstky se prozatím vůbec nepromítly do situace v nemocnicích v regionu. Změny se tam projeví vždy až s odstupem, zhruba dvoutýdenním. Špitály tak dál plní vážné případy, jednotky intenzivní péče jsou plné. V neděli 19. prosince bylo v nemocnicích v Ústeckém kraji 353 lidí s covidem-19, z toho 52 pacientů potřebovalo intenzivní péči. „Pokles u nás není zatím patrný, naopak v posledních dnech počet pacientů o něco stoupl. Nemocnice jsou stále hodně vytížené,“ informovala mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová.

„Za ten rok či rok a půl jsme se hodně posunuli v léčbě. Máme léky, které o třetinu sníží riziko smrti. To je skvělé číslo. Léky proti srážení krve, kortikoidy, máme Remdesivir a další nové léky, které pomáhají lidem v těch nejtěžších stavech. Máme monoklonální protilátky, které pomáhají lidem na začátku nemoci, když jsou rizikoví. Je už poměrně velká paleta možností léčby, lékaři už to znají. Přesto je potřeba říct, že i s tímto velikým pokrokem v léčbě stále budou někteří lidé umírat. Stále je to číslo docela hrozivé, 1,7 % z prokazatelně nakažených,“ varuje primář infekčního oddělení ústecké nemocnice Pavel Dlouhý.

Od začátku pandemie evidují hygienici v Ústeckém kraji už 167 212 nakažených koronavirem, 2957 lidí s covidem-19 zemřelo.