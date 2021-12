Na 100 dětí ve věku od půl roku do 18 let zapojených v 15 rodinných skupinách, desítky tet a provozního personálu, taková je naplněná kapacita těchto tří dětských zařízení, která nahrazují péči nefunkčních rodin. Před Vánoci se o jejich život veřejnost zajímá o trochu víc, než tomu je během roku. Děti to poznají v množství dárků. Těch bude i letos dostatek. „Každé naše dítě má ze zákona nárok na finanční částku na dárky. Ta se během roku rozdělí na pokrytí narozenin a Vánoc. Další dárky vozí dlouholetí sponzoři a nadace, díky nim budou u nás Vánoce bohaté. Děti mají radost z každého dárku, ale ani ten sebevětší jim nenahradí rodinu. Část našich dětí má štěstí a odjede na několik dní k rodinám, část v to doufá do poslední chvíle, a pak se smutně vrací do své náhradní rodinné skupiny k tetě, která se jim snaží spravit náladu,“ říká ředitelka DD Dlažkovice Ivana Pettrichová. V dlažkovickém domově je letos zapsáno 60 dětí, z nich šest obdrželo ještě před Vánoci souhlas k dlouhodobému pobytu u svých rodin. Pokud se situace v jejich rodinách ve stanoveném období zlepší, mají šanci na trvalý návrat.