Krizový štáb Ústeckého kraje doporučuje ředitelům mateřských, základních a středních škol zvážit udělení ředitelského volna a prodloužit tak podzimní prázdniny. A to kvůli rostoucímu počtu pozitivních testů na covid 19.

Ilustrační foto. | Foto: Martin Tobiška

Podzimní prázdniny jsou příští týden ve středu a pátek, ve čtvrtek 28. října je státní svátek. Pokud by ředitelé udělili volno i v pondělí a úterý, řada škol to už udělala bez ohledu na covid, byly by děti doma celý týden.