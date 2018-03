Cirkus láká na opice na koních, cvičená prasata či artistu

Lovosice - Od čtvrtka do neděle vystupuje v Lovosicích Cirkus Berousek.

Cirkus Berousek v Litoměřicích.Foto: Deník/Karel Pech

Na skoro dvouhodinovou show se spoustou zvířátek a ruským artistou láká Cirkus Berousek poprvé dnes 8. března od 17 hodin. Protože ve čtvrtek cirkus v Lovosicích začíná, nabídne lidem zvýhodněné vstupné.

Především děti mohou být u vytržení z rejdů opic na koních a další plejády cvičených zvířat. Nechybějí mezi nimi nosál, lamy, velbloudi, kozy nebo cvičená prasátka. Těšit se můžete také na originální drezúru holubů a pávů.

Cirkus připutoval do Lovosic z Ústí nad Labem. V Ústeckém kraji vystupuje každým druhým až třetím rokem. Jeho principál Ferdinand Berousek totiž nechce opakovat stejný program na stejných místech.

„Dokud není ještě ustálené počasí, stojíme na každé štaci asi týden. Až začne sezona, budeme jednotlivé zastávky střídat častěji, zůstaneme obvykle jenom dva až tři dny. Zavítáme i do menších měst a větších vesnic,“ říká.

HVĚZDNÝ AKROBAT

Za hvězdu současného představení, které oslní i Lovosičany, považuje Berousek artistu Konstantina Bessogonova z Uralu. „Ten k nám přinesl tu zimu,“ směje se principál.

Cirkus Berousek stojí v lokalitě u bazénu v Lovosicích už od pondělka. Stan tu vyrostl v úterý. Diváci se nemusejí bát, že by v šapitó s kapacitou 400 až 500 míst mrzli. Cirkus má totiž vyhřívaný stan, což v zimě ocení nejen zvířata, ale i zaměstnanci cirkusu, jichž je v současnosti kolem deseti.

Cirkus, který stojí v Lovosicích a v neděli poputuje zase do Teplic, je jedním z asi pětice pravých cirkusů Berousek, které jezdí po celé republice. Další představení nabídne v pátek v 17, v sobotu v 15 a v neděli v 11 hodin.

Cirkus Berousek není jedinou pouťovou zábavou, která v dohledné době čeká Lovosičany. „Lidé budou moci navštívit i lunapark a kolotoče, a to od 19. března do 8. dubna a od 24. dubna až do 1. května,“ slibuje mluvčí města Ivana Kocánková s tím, že atrakce budou stát na travnatém prostoru vedle hřiště s umělou trávou mezi Přívozní a Zámeckou ulicí.