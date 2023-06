/FOTO, VIDEO/ Plivači ohně, chůze po skle i fakírské sezení na hřebících. To byla součást vystoupení v naplněném cirkusovém šapitó postaveném na liběšickém hřišti. Dnes stihnete reprízu!

Vystoupení v ciskuse v Liběšicích - projekt Happy Kids | Video: Deník/Topi Pigula

Začátek vystoupení ohlášený na pátou odpolední se ve čtvrtek 8. června o několik minut zpozdil, protože bylo potřeba usadit poslední návštěvníky, kterých se na vystoupení přišlo podívat několik stovek. „Vystupuje tady přes 130 dětí, a to včetně těch nejmenších z mateřské školy. Poprvé se škola do projektu zapojila v roce 2016, což byl rok, kdy se projekt poprvé v České republice rozjížděl,“ vysvětlil ředitel zdejší školy Jan Táborský.

Dobrý pocit z naplněných prostor neskrýval. Cirkusový stan na pozemku zdejšího hřiště byl naplněný do posledního místa. Jakmile se všichni usadili, zhasla světla, neboť první vystoupení bylo černé divadlo. Mělo ukázat divokou atmosféru brazilského festivalu.

„Cirkus už jsme tady měli před sedmi lety a tehdy tady vystupovala jako malá moje dcera. Teď vystupuje znova. Protože nás čeká rekonstrukce hřiště, kde stojí cirkusový stan, tak další pokračování v nejbližší době nebude. Ale vidíte sám, děti jsou nadšené a na to, že měly jen čtyřhodinový nácvik, tak je to opravdu povedené vystoupení,“ řekla učitelka Irena Hamouzová. A upozornila, že se nakonec do projektu přihlásila celá řada dětí i z druhého ročníku, které se na začátku trochu styděly.

„Já jsem nadšená a byla bych moc ráda, kdyby zase přijeli, aby si to holky mohly zkusit ještě jednou,“ zadoufala maminka Martina Knopová, jejíž dcery Eliška a Šarlota byly mezi vystupujícími. Holky se zprvu tvářily stydlivě, ale nakonec přiznaly, že se vystoupení účastnily rády a vůbec by jim nevadilo, kdyby si to mohly zopakovat. „Zvládly to skvěle. A navíc měly po tréninku hlad a všechno snědly,“ zavtipkovala školní kuchařka Petra Budková, jejíž děti čekaly v zákulisí na svou roli během kouzelnického vystoupení.

Nácvik sice trval celý týden, ale musel se vejít do školního vyučování. Celkem děti nacvičovaly osm vystoupení. Na jedné straně byla znatelná pochopitelná tréma. Přece jen šlo pro naprostou většinu z nich o první cirkusové vystoupení v životě. Na druhou bylo o přestávce vidět na tvářích dětí, žáků i rodičů nadšení z povedených výstupů "v opravdickém cirkuse".

Došlo i na plivače ohně. Kvůli bezpečnosti žáci "neprskali" hořlavou tekutinu přímo z úst, ale pomocí slámky přes hořící pochodeň. I tak dokázali rozhořet impozantní plameny. Rodiče pak sledovali se zatajeným dechem, jak si jejich ratolesti podávají plamen z dlaně do dlaně nebo chodí po skleněných střepech. „Důvodem, proč jsme se znova do projektu zapojili, je fakt, že nám odešly děti. První vystoupení si pamatují už jen letošní osmáci a deváťáci, takže jsme chtěli dát možnost i další generaci našich žáků,“ řekl ředitel Táborský.

Jedno vystoupení proběhlo ve čtvrtek 8. června, druhé je připraveno na pátek 9. června. Začíná se v 17.00. Pak se cirkus Happy Kids přesouvá na další školu na Poděbradsko.

Projekt Happy Kids

Profesionální artisté, kteří se specializují hlavně na práci s dětmi, přijedou s cirkusovým šapitó za školou. S dětmi pak nacvičí cirkusové vystoupení včetně klaunů, fakírů či kouzelníků. Nechybí ani základní akrobatické prvky. Financování projektu je složeno z účastnického poplatku za výuku, 150 korun na žáka, a ze vstupného při závěrečných představeních. „Naše vystoupení není podpořeno žádnou dotací,“ zaznělo před samotným začátkem vystoupení.