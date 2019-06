Pracovalo se i poblíž zubrnického nádraží, kde členové spolku Zubrnická museální železnice připravovali terén pro dětské hřiště a výběh pro stádo koz, tedy zázemí, ve kterém se mohou pobavit děti, zatímco rodiče se budou věnovat železnici.

Další desítky zájemců o víkendu navštívily v Lovečkovicích poblíž bývalého nádraží muzeum obce, informační centrum a expozice historické trati, které byly loni zpřístupněny u příležitosti vzpomínky na rok 1978, kdy provoz na této trati po 88 letech skončil. Návštěvnici se tu mohou projet na drezíně na stometrovém úseku trati a potom se vydat na loni otevřenou naučnou stezku k Vítkově vyhlídce.

V příštím roce by se Lovečkovice mohly přiblížit opětovnému spojení s železnicí, alespoň si to dal spolek do plánu. „Letos chceme po impulzu, který nám dali naši členové, dobrovolníci a dárci, postoupit s rekonstrukcí tratě do kilometru 6,9, což je 500 metrů. Pokud se to podaří, v příštím roce bychom chtěli pokročit s pracemi o dalších 900 metrů až do kilometru 7,8, což jsou do Lovečkovic ještě asi čtyři kilometry. Není to jen o lidské práci, k realizaci jsou potřeba finance, letos na pokrytí nákladů potřebujeme získat alespoň 1,5 milionu korun,“ uvedl mluvčí spolku Radek Kubala.

Jak je obnova trati náročná, dokládá příklad využití sponzorského daru od jednoho člena. „Ten nám postačil na obnovu přejezdu za nádražím Zubrnice – Týniště a 50 metrů trati. Náš spolek zatím obdržel od dárců necelých 300 tisíc korun, což postačí na obnovení zhruba 100 metrů trati. Zítra bude konto určitě vyšší, každý den na něj přibude několik desítek tisíc korun. Více informací o rekonstrukci trati a možnostech pomoci lze získat na www.jedemdal.cz,“ doplnil správce iniciativy Martin Havránek.

Spolek chce donátorům poděkovat odměnami podle výše finančního daru od originálního hrnku za stokoruny až po mimořádné vypravení historického vlaku, což už odpovídá tisícům korun.

Lovečkovičtí ale nechtějí čekat, až bude oprava trati hotová, a na letošní prázdniny objednali pro turisty na dopravu ze Zubrnic směrem na Úštěk historické autobusy. „Máme v plánu víkendové jízdy, které by navazovaly na příjezdy a odjezdy vlaků ze stanice v Zubrnicích do zastávek v Lovečkovicích, Levíně a Úštěku. Požádali jsme o dotaci Ústecký kraj a o zbytek nákladů se podělíme s dotčenými obcemi na trati,“ připomněl starosta Lovečkovic Radek Černý.