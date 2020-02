Kapesníky, horký čaj a léky na nachlazení. To je teď povinnou výbavou stovek lidí na Litoměřicku. Nemocných s akutními respiračními problémy včetně chřipky v okrese přibývá. Potvrdila to i vedoucí hygienické stanice v Litoměřicích Ladislava Matějíčková. Údaje o počtu respiračních onemocnění hygienikům posílají dětští i praktičtí lékaři jednou týdně.

Chřipka - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Ve srovnání s předminulým týdnem se nemocnost v posledním lednovém týdnu zvýšila. A to především u dětí do pěti let a u mladých do 24 let,“ uvedla hygienička. Poslední údaje v okrese hovoří o 1920 nemocných na 100 tisíc obyvatel, což už se rovná epidemii.