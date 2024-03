Pokus o znásilnění v Chomutově: Pachatele dopadla policie v Litoměřicích

Pořezaná na obou rukách, extrémně vystrašená. Cesta do práce přes chomutovské sídliště Písečná se pro ženu středního věku, kterou tam v neděli 10. března napadl násilník, stala hrůzným zážitkem. Agresor k ní přistoupil zezadu, zaútočil na ni, pořezal, násilím se pokoušel o intimnosti, chtěl ji odtáhnout do křoví. Žena se mu naštěstí vysmekla a utekla. Nyní, po pár dnech od činu, kriminalisté pachatele dopadli, hrozí mu až deset let za mřížemi.

Napadení nožem. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Grzegorz Klatka