Tradiční pomlázka nechyběla v pondělí 10. dubna v Chodovlicích na Lovosicku. Během Velikonočního pondělí tam svištěla vzduchem.

Koledník Lukáš z Litoměřic si upletl na hodovačku obří oboustrannou pomlázku | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Téměř každá dívka či žena si užila pomlázku na svém "pozadí", aby do příštích Velikonoc neuschla. Na oplátku dostávali koledníci něco dobrého do košíčku. A to nejen vejce, ale také sladkosti nebo vynikající klobásky. Tradice velikonoční koledy se tam udržuje po staletí a ti co už odrostli do role rodičů vodí své děti opět na koledu a udržují velikonoční zvyky.