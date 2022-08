„Sinice jsou blbost. My jsme z Mostu, koupali jsme se v kde čem a nikdy jsme žádnou alergii nechytili. Koupili jsme v nedalekých Lovečkovicích chatu a tady jezdíme už léta. A úplně v pohodě,“ reagoval na zmínku o fytoplanktonu Karel Mašek, který si s manželkou Jiřinou a vnuky užívali léta. „Sinice tady byly vždycky, jenže při současném nízkém stavu vody nepřepadává voda přes přepad, a tak není rybník průtočný. Částečně tak ztrácí svou samočistící schopnost,“ vysvětlil jednu z příčin majitel zdejší restaurace Miroslav Suchý.

Nejnovější hodnocení kvality vody provedené Krajskou hygienicku stanicí (KHS) na Chmelaři udává, že jsou „překročeny limity II. stupně pro sinice i chlorofyl-a – voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro koupající se osoby představuje zdravotní riziko; koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. Dále zjištěna snížená průhlednost vody a vysoký obsah fytoplanktonu (chlorofylu-a).“ Před měsícem byla situace lepší. Voda byla vhodná ke koupání, byť měla sníženou průhlednost.

Návštěvnost kempu je stejná jako loni. „Chatky máme na víkend úplně plné a díky zdražení máme i vyšší zisky,“ zaznělo v recepci kempu u rybníka. Zdražení je vidět téměř všude. Ovšem M. Chaloupková, která má stánek s cukrovou vatou a dalšími drobnostmi to vidí jinak: „Návštěvnost je menší než loni. Když byla korona, návštěvníků bylo logicky minimum, ale teď všichni využili možnosti a jeli do Chorvatska. A navíc je kolem všechno dražší." Možnost, že by svou úlohu mohly sehrát sinice vůbec nepřipouští. „To vůbec ne. Lidi tady jezdí desítky let, vracejí se s vnoučaty, takže vodou to určitě není,“ uvažovala paní Chaloupková, která u rybníku podniká už čtyři desetiletí. Nebylo to tak vždycky. „Víte, kdy tady bylo nejvíce lidí? Po atentátech na 'dvojčata' v Americe. To se lidé báli lítat a cestovat a rybník jim byl dobrý,“ dodala.

Hned několik lidí pracujících ve službách na Chmelaři se shodlo, že vybavenost zaostala za dobou. „Zrovna dneska jsme se bavili s paní, která má chatku naproti a říkala, že je tady hluboké retro. Jako před padesáti lety. Na druhou stranu ideální pro děti. Nehluboké, čistý písek, nemají se o co zranit,“ zhodnotila aktuální stav paní Jiřina Mašková.

"Ve hře je i drahota. Malinkatý osmigramový kopeček zmrzliny za 25 korun je fakt hodně,“ lamentoval Karel Mašek. „Lidé mají hluboko do kapsy. Loni taky byly sinice, ale letos tady je méně lidí. Menší návštěvnost jednoznačně souvisí s ekonomickou situací,“ tvrdí Miroslav Suchý.

Co jsou sinice?

Sinice neboli cyanobakterie jsou speciální bakterie se schopností fotosyntézy. Jsou tedy schopny vyrábět kyslík. Patří k nejstarším známým organizmům na Zemi a jsou spoluzodpovědné za kyslíkovou atmosféru naší planety. Jejich nejstarší zástupci jsou známi z doby 3,5 miliardy let. Český název této skupiny pochází ze slova siný, tedy tmavě modrý. Najít je můžeme nejen ve sladké vodě, ale i v oceánech, uvnitř jeskyní i na povrchu stromů. Mnohé druhy tvoří pevnou součást stélky lišejníků.