Na Řípu a na Lovoši mají občerstvení otevřené každý den od 10 do 17 hodin. V poslední den roku bude na obou místech, stejně jako na Milešovce, otevírací doba prodloužená do jedné hodiny ranní. Na Nový rok se turisté na Řípu budou moci posilnit od 8 do 20 hodin, na Lovoši pak od 7 do 19 hodin.