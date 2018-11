Chartista Bárta k výročí: Nesmíme propadat beznaději a vzdát boj o demokracii

Litoměřice /FOTO/ - U radnice v Litoměřicích oslavili Den boje za svobodu a demokracii už dnes, v pátek 16. listopadu. Na další mítink můžete dorazit v sobotu.

Boj o demokracii trvá, shodli se mluvčí pietního aktu před radnicí v Litoměřicích. Naslouchaly jim desítky těch, kteří přišli uctít dvojí památku 17. listopadu už v pátek 16. listopadu dopoledne. Nechyběli mezi nimi skauti ani místní zástupci Konfederace politických vězňů. Lidé zazpívali českou hymnu a zapálili svíčku nebo přiložili květinu k pamětní desce obětem válek a komunistického režimu. Představitelé města se pak odebrali k Hospici sv. Štěpána a zasadili u něj pamětní lípu Svobody. Další mítink pořádá volné sdružení Litoměřičanů přímo na státní svátek - zítra, sraz je také u radnice.



Starosta a nově zvolený senátor Ladislav Chlupáč připomněl, že 17. listopadu si připomínáme milníky v roce 1939 i 1989. „Svoboda není samozřejmost, je třeba o ni pečovat,“ apeloval Chlupáč s tím, že o tomto faktu svědčí i události z minulých let. „Připadá mi, že některými opatřeními se vracíme do doby totality,“ poznamenal starosta a senátor.

Druhý mluvčí, chartista a evangelický farář Zdeněk Bárta, připomněl, že 17. listopadu se slaví i Světový svátek studentstva, jediný mezinárodní svátek českého původu. Jeden z aktérů sametové revoluce podotkl, že revoluce nemá rád, a už vůbec ne krvavé. „Není dobré začínat stále znovu a přicházet o část elit,“ vysvětlil s tím, že si váží svobodných států, které jsou ve vývoji konstantní. Posun v roce 1989 nezveličuje. „Žádná změna nenastolí ráj na Zemi, je to jen křižovatka a je na lidech, jak to bude,“ dodal.Podle Bárty vývoj demokracie u nás není zdaleka dokončen. Například řada lidí se zde stále necítí dobře, čehož mohou využívat populistická hnutí. „Snad ani v době komunismu jsem necítil, že by tu byly části společnosti tak názorově rozdělené,“ popsal chartista a farář svůj pocit z aktuálního stavu české společnosti. „Nesmíme však propadat beznaději a lhostejnosti a boj o demokracii vzdát. Je třeba o ni pečovat,“ shodl se řečník se starostou Chlupáčem.Další mítink k uctění odkazu 17. listopadu v Litoměřicích proběhne zítra. „Setkání začne v sobotu v 10 hodin na Mírovém náměstí před radnicí,“ upřesnila za koordinátory Zuzana Legnerová s tím, že po závěrečném pietním aktu se lidé společně přemístí do parku V. Havla, kde promluví většina řečníků. Například filozofové Martin Šimsa a Ivan Vilím, pedagog Petr Bašus a lékařka Irena Moudrá Wünschová. Slovo si vezme i studentka Gymnázia J. Jungmanna Markéta Hlaváčková, další gymnazisté předvedou dramatický výjev z listopadu 1989.