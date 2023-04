Zastupitelé si po hlasování vysloužili potlesk asi desítky skalních fanoušků. Ti přišli podpořit předsedu hokejového klubu a zastupitele za ODS Jana Fišeru. Schválení půjčky ale funkcionáři neměli zadarmo. Předcházela mu vypjatá, skoro hodinová debata. Politici v ní podrobili Fišeru křížovému výslechu. Stranického kolegu v diskuzi podpořili zejména zastupitelé z ODS, ale například i ti z SPD.

Konec! Litoměřicím nepomohla ani vyprodaná aréna a rozpouští led

Fišera po hlasování novinářům potvrdil, že HC Stadion nyní podá přihlášku do 1. ligy. „Teď se nám bude líp dýchat,“ kvitoval půjčku. V klubu ale kvůli úsporám dojde k částečné obrodě. Zůstat by měl brankář Tomáš Král, ale třeba útočník Ondřej Procházka půjde do extraligy. Do 14 dnů by mělo být jasno o soupisce i dalších detailech příští sezony.

Hlouběji do kapsy budou muset sáhnout i fanoušci, vstupenky podraží. „Předpokládám, že půjdeme o nějakých 20 procent nahoru,“ vyčíslil Fišera s tím, že ale stadion poslední tři sezony zdražoval o 20-30 korun každý rok.

Půjčku kritizovali

Předtím, než šel návrh na zastupitelstvo, jednohlasně ho podpořil finanční výbor. „Přesvědčivá byla zejména úsporná opatření,“ vysvětlil předseda výboru Marek Kocánek (ANO). Mezi zastupiteli na dnešním jednání ale shoda nebyla. Argumentovali mimo jiné tím, že hokej má už tak nejvyšší sportovní dotaci na každoroční provoz, přes 6 milionů. A že příspěvky na vrcholový sport by neměly jít na úkor těch mládeži. Nebo, že město přijde ve výsledku víc než o 10 milionů kvůli stále eskalující inflaci.

Anebo, že půjčka úzkoprofilovým hokejistům jde na úkor jiné občanské vybavenosti. Krok rozporoval například Radim Studený za Naše Litoměřice. „Jako město bychom neměli být ti, kteří jsou hlavní podporovatelé tohoto sportu,“ řekl zastupitel. Padly i další výhrady. „Profesionální hokej na vysoké úrovni celostátní soutěže by měl mít velké sponzory nebo majitele,“ míní Lenka Simerská z Více pro Litoměřice.