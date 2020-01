Provozovatel dráhy, Správa železnic, informoval o plánované výluce na železniční trati 087 Lovosice - Česká Lípa a zpět.

Výluka, ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Výluka bude probíhat v úsecích Litoměřice hor.n. - Liběšice, Liběšice - Úštěk, Úštěk - Blíževedly a Blíževedly - Česká Lípa hl.n. Účelem této výluky je údržba na trati ve vyloučených úsecích. České dráhy proto musí přistoupit k náhradě vlakových spojů autobusovou dopravou, a to ve dnech 10. - 12. února denně v úseku Liběšice - Litoměřice, 17. a 18. února v úseku Úštěk - Liběšice, 19. a 20. února denně od 7 do 14 hodin a ve dnech 24. a 25. února, denně od 8:00 hod. do 13:40 h v úseku Česká Lípa hl.n. - Blíževedly.