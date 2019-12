Ve všech vlacích na území kraje budou platit integrované jízdenky DÚK, a to v papírové i elektronické podobě. Největší novinkou bude obnovený každodenní provoz na takzvané Švestkové dráze. Na základě objednávky Ústeckého kraje ho tam zahájí společnost AŽD.

„Podle schváleného jízdního řádu každý všední den vyjede mezi Litoměřicemi horním nádražím a Mostem jedenáct párů vlaků a dalších sedm bude jezdit v úseku Litoměřice horní nádraží – Třebívlice,“ informoval mluvčí AŽD Jiří Dlabaja. Cestující se po „švestkovce“ svezou nízkopodlažními vozy Regio Sprinter. Generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle uvedl, že vlaky společnost koupila v Německu a po modernizaci jsou vybaveny klimatizací, wi-fi a zásuvkami na 230 V.

„Každá jednotka pojme 65 sedících a 100 stojících cestujících,“ popsal Chrdle a připomněl, že AŽD trať kompletně opravila a doplnila o nejmodernější zabezpečovací zařízení, čímž se rychlost vlaků zvýšila místy až na 100 kilometrů v hodině.

Další nový dopravce, se kterým kraj uzavřel smlouvu, je společnost Regiojet. Na Litoměřicku se s ním cestující budou moci svézt na pravobřežní trati mezi stanicemi Ústí nad Labem západ – Štětí a zpět, přičemž pojede jeden večerní a ranní spoj, jež bude zastavovat ve všech stanicích.

„Cestující jízdenky zakoupí buď na obvyklých předprodejních místech, nebo přímo ve vlaku, kde bude možné platit hotově i kartou,“ řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Ve vlacích Českých drah bude kromě tarifu DÚK dále platit i jejich tarif. Cestující, kteří používají například IN karty, tak dále budou moci využít slev, které dráhy ve svých vlacích nabízejí.

Ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah v Ústí nad Labem Vladimír Štochl informoval, že od 15. prosince bude možné platit kartou ve všech vlacích Českých drah. „Vlakové čety průběžně vybavíme mobilními platebními terminály. Samozřejmě, že tuto službu můžeme poskytnout pouze v místech, kde je signál, aby platba mohla proběhnout. Konkrétně v Ústeckém kraji bude k dispozici potřebný počet platebních terminálů propojených s přenosnými osobními pokladnami,“ ujistil Štochl.

S krajským tarifem až do Mělníka

S platností nových jízdních řádů se rozšiřuje také platnost tarifu Dopravy Ústeckého kraje. U vlaků budou integrované jízdenky nově využitelné i při cestách do části Středočeského kraje.

Nově bude platit na pravobřežní trati až do Mělníka, přičemž dosud končí platnost ve Štětí. Krajský tarif se od 15. prosince prodlouží také na trati mezi Břízou a středočeskými Vraňany. Doteď ho mohli cestující DÚK využít jen do Horních Beřkovic. V jednání je také uznávání tarifu až do Kralup.