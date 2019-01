Litoměřice /FOTO/ - Čeká vás dlouhá cesta vlakem? Půjčte si knížku zdarma. Od středy 9. ledna už kvůli tomu nemusíte jenom do nádražky na "horňáku", kde polici zřídil provozovatel restaurace v červnu 2016. Čtivo díky litoměřické knihovně nyní pořídíte i v poličce přímo na dolním a horním nádraží.

Na provozu knihovničky na stanici Litoměřice město se bude podílet Káva s párou, s níž je spojený spolek železničářských nadšenců Zrušená zastávka. „Když jsme se dozvěděli, že knihovna bude instalovat něco takového na horním nádraží, řekli jsme si, že tomu dolnímu by to mohlo být líto,“ vysvětlila Jana Plíhalová ze spolku, která chce tituly doplňovat i z rodinné knihovničky. Jinak bude litoměřická bibliotéka čerpat z těch vyřazených nebo darovaných. Lidé můžou dát knížky také sami přímo do nádražní knihovničky.

Do projektu Kniha do vlaku Svazu knihovníků a informačních pracovníků je zapojeno už skoro sto měst včetně Ústí nad Labem. „Idea je ta, že si na nádraží, kde do vlaku nastupujete, půjčíte knihu, jíž vrátíte v místě výstupu,“ připomněl ředitel Knihovny K. H. Máchy Karel F. Tománek. Pokud se však začtete, klidně si titul nechte. Hlavní je, že knize, která by jinak třeba skončila ve sběrných surovinách, vdechnete druhý život.

Konkrétní místo na instalaci knihovničky vybírala knihovna po domluvě se železničáři. Její stav bude kontrolovat dojíždějící personál. „Ostatní knihovny ale problémy s vandalismem nemají,“ ujistila Iva Červinková z litoměřické bibliotéky.

Instalaci police přihlížela ve středu ráno i Jana Plíhalová. Přiznala, že sama si do vlaku raději koupí časopis. „Bude to ale užitečné pro spoustu těch, kterým je líto za časopis zaplatit,“ míní. Karel F. Tománek zase poslední dobou vlakem skoro nejezdí, ale nedávno využil možnosti vzít si z knihobudky před městským úřadem ve Vrchlabí kultovního Stepního vlka od Hermanna Hesseho.

„Před třemi roky jsem si ho koupil, stále jsem ale na něj nemohl najít čas. Knížku půjčenou z knihobudky jsem ale ještě ten večer úplně nadšený dočetl a chci z toho udělat divadlo. Myslím, že to bude bomba, byl to osud,“ usmál se ředitel knihovny, který působí také jako divadelní dramaturg a režisér v ústeckém Činoherním studiu.