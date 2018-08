Červenec byl nadprůměrně teplý, v Ústeckém kraji vyhlásili smogovou situaci

Ústecký kraj - Letošní červenec byl v České republice sedmý nejteplejší od roku 1961, kdy začali meteorologové sledovat průměrné měsíční teploty. První prázdninový měsíc průměrná teplota dosáhla 19,7 stupně Celsia. Zatím nejteplejší červenec Češi zažili v roce 2006, kdy průměrná teplota činila 21,3 stupně. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Český hydrometeorologický ústav na svém webu.

Letošní červencová teplota překročila normál pro tento měsíc o 1,9 stupně. Nejteplejším dnem měsíce bylo úterý 31. července, kdy v Husinci-Řeži meteorologové naměřili 37,6 stupně. Teplotu vzduchu vyšší než 35 stupňů zjistili na 34 stanicích v České republice. Na Moravě byla nejvyšší teplota zjištěná v Troubsku v Jihomoravském kraji, a to 34,6 stupně.

Pro Ústecký a Středočeský kraj vyhlásili meteorologové v úterý 31. července smogovou situaci, která platí do odvolání, stejně jako výstraha před nebezpečím požárů.

Letošní počasí v České republice láme rekordy. Duben i květen byly nejteplejší za posledních 58 let, červen byl pátý nejteplejší. Velké teplo by mělo být i první dva srpnové týdny. Ve středu 1. srpna ČR prožívá další z řady velmi teplých dní, kdy teploty překračující tropickou třicítku. Středeční maxima by se měla nejčastěji pohybovat mezi 32 až 36 stupni.

Lidé by proto měli dbát na dostatečný přísun tekutin a omezit tělesnou zátěž. K dlouhodobému výskytu sucha hydrologové na twitteru uvedli, že ve dvou třetinách všech sledovaných vrtů je hladina vody silně nebo mimořádně podnormální. Nejvíce zasažena jsou povodí Orlice, Labe od Orlice po Jizeru, Ploučnice a Jihlavy.

V řekách protéká většinou mezi 15 až 50 procenty toho, co je pro aktuální období obvyklé. Pod polovinou průtoků jsou třeba řeky v povodí Vltavy, nejhůře je na tom Lužnice, kde protéká 11,4 procenta dlouhodobého měsíčního průměru.