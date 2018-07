Černý čtvrtek pro cestující se blíží. Autobusům v kraji hrozí, že nevyjedou

Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení montážní dělník slaboproudých, silnoproudých instalací. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: T-Technology s.r.o., Třebízského 251, Roudnice nad Labem, Hledáme šikovné montážní techniky do našeho týmu., Možná jste to právě vy!, , CO BUDE VAŠÍM ÚKOLEM?, Montážní technik dělá v rámci pracovní skupiny montáže kabelových rozvodů v instalačních lištách na povrch, montáže kabelových rozvodů do kovových žlabů a roštů, montáže kabelových rozvodů do drážek pod omítku, ukončení kabelových tras, zapojování komponentů systémů a s tím související činnosti. Kvalita jeho práce je vždy na nejvyšší úrovni - vše lícuje, nic není křivě, kabely jsou svázané apod., , JAKÉ JSOU NAŠE POŽADAVKY?, o Manuální zručnost,, o Slušné vystupování a schopnost domluvit se se zákazníkem,, o Výpis z rejstříku trestů, o Schopnost řešit nenadálé technické problémy. Občas věci prostě nejdou podle plánu., , Práce je vhodná rovněž pro studenty SŠ, VOŠ v oboru elektro., , CO VÁM NABÍZÍME?, o Technicky zajímavou práci v různorodých, zajímavých prostředích,, o Práci ve zkušeném týmu s moderním vybavením,, o Motivující platové ohodnocení,, o Zaškolení., , Více o nás a naší činnosti naleznete na www.ttechnology.cz., Zájemci nás mohou kontaktovat na emailové adrese: jiri.dousa@ttechnology.cz, nebo na telefonním čísle: 416 857 811 - kontaktní osoba: Mgr. Jiří Douša, MBA.. Pracoviště: T-technology s.r.o, Třebízského, č.p. 251, 413 01 Roudnice nad Labem. Informace: Jiří, Mgr. Douša, +420 416 857 811.

Stavební a provozní elektrikáři provozní elektrikář silnoproudých zařízení. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25300 kč, mzda max. 27500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Lovochemie, a.s., největší výrobce průmyslových hnojiv v ČR a významný zaměstnavatel v regionu Lovosic hledá do svého týmu nové posily na pozici:, PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ, nejprve PP na rok, poté na neurčito., Co bude náplní Vaší práce?, Provozní elektrikář silnoproudých zařízení je kvalifikovaný pracovník, který samostatně obsluhuje energetická zařízení, vykonává opravy a výměny elektrických strojů, přístrojů, zařízení a elektrické instalace, včetně uvádění do provozu elektrických zařízení., , " Montáž, zapojování, kontroly a opravy a rekonstrukce elektrických zařízení v budovách a v technologiích výrobních jednotek, " Řízení a provádění testů a měření zajišťujících spolehlivé a efektivní fungování elektrického zařízení. , " Práce na elektrických zařízeních ve vypnutém stavu, v blízkosti zařízení pod napětím vn a vvn a práce pod napětím, práce ve výškách a ve vynucených polohách. , , Co požadujeme od Vás? , Střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, mechanik elektrotechnických zařízení a montér elektrorozvodných sítí apod., nutné osvědčení o odborné způsobilosti podle 50/1978 Sb. , , Praktické dovednosti:, " Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních , " Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot , " Kontrola stavu a činnosti elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí , " Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí , Odborné dovednosti:, " elektrotechnika obecně (základy), elektrotechnické materiály, vodiče, kabely, technické kreslení v elektrotechnice, měření elektrických veličin, vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení , Osobnostní vlastnosti:, " přesnost a preciznost, technická paměť, praktické myšlení, odpovědnost, , Co od nás dostanete Vy?, , Finanční hodnocení a benefity Ostatní benefity, Motivující finanční ohodnocení 5 týdnů dovolené, 13. mzda Bezúročné půjčky pro zaměstnance, Odměny akcionáře Program Sport - volné vstupy do sport. zařízení, Stabilizační příspěvek Firemní akce pro zaměstnance, Příspěvek na dojíždění Slevové prodejní akce, Příspěvek na penzijní / životní pojištění Prodej občerstvení v chemickém areálu, Příspěvky na stravování Zázemí skupiny Agrofert, Příspěvek na zotavenou Pomoc zaměstnancům v nouzi, Příspěvek do firemní cafeterie Zvýhodněné tarify mobilního volání, , Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu a dalších osobních materiálů dáváte souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů a s jejich využitím pro účely hodnocení v rámci výběrového řízení v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění pro Českou republiku, o ochraně osobních údajů. , , Zaměstnanecké výhody: stabilizační příspěvek, příspěvek na dojíždění, 25 dní dovolené, příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, slevy u obchodníků, Benefit Plus, závodní stravování v areálu., Další informace naleznete na www.lovochemie.cz. Své životopisy zasílejte na libuse.tomanova@lovochemie.cz, tel. 702007942, 416 562 220, telefonické dotazy od 8.00h. do 14.00h.. Pracoviště: Lovochemie, a.s., Terezínská, č.p. 57, 410 02 Lovosice 2. Informace: Libuše Tomanová, +420 416 562 220.