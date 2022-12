Na obhlídku "černé" stavby vyrazili v úterý 20. prosince libochovičtí úředníci. Ti nedávno po dvou prohraných soudech stavebníků obnovili řízení o odstranění domu, který vznikl bez razítka na hranici přírodně chráněného parku Dolní Poohří. Teď si úředníci potřebovali zjednat přehled o tom, co všechno je vlastně potřeba zbourat.

Dům na rozlehlém pozemku je psaný na Lenku Brůnovou. Část ohrazeného pozemku patří i místnímu podnikateli s auty, jehož autoservis také vlastní bezprostředně sousedící rybník s altánem. Na místo v úterý 20. prosince nedorazil ani jeden z nich. Zastupoval je lounský právní zástupce Vladimír David. Po prohlídce, která trvala asi půl hodiny, ujel z místa bez komentáře.

Miliony na černou stavbu u Budyně měla, tisíce na pokutu ne. Soud s ženou vyběhl

Otázky novinářů u něj nepadly na úrodnou půdu. „Nepleteme se, že jste pan David a že zastupujete paní Brůnovou?“ ptal se reportér. „Můžete nám říct, co bylo předmětem schůzky, proč jste sem vyjel?“ zněla další otázka. „Ne. Na shledanou,“ řekl jenom advokát a zabouchl za sebou dveře od červeného auta, které mělo pod espézetkou značku OKIM Louny.

S firmou OKIM má co do činění právě zmíněný podnikatel, který podle dřívějších informací celou stavbu financoval. Ta je přitom psaná na Lenku Brůnovou, o níž příliš informací není a která měla podle rozsudku jednoho ze soudů, který prohrála, problém se zaplacením čtvrtmilionové pokuty.

Stavební úředníci novinářům vysvětlili, že v úterý na místě zjišťovali, co všechno je nelegálně postaveno a zda objekt jeví známky užívání. „Popsali jsme do protokolu kompletně veškeré stavby, které na pozemcích jsou,“ vysvětlil vedoucí stavební úředník z libochovické radnice Dušan Oslej. „Ještě je potřeba, aby právní zástupce doložil některé doklady. A potom stavební úřad přistoupí k formulování rozhodnutí,“ dodal Oslej. Pokud úředníci nezmění dosavadní názor, vydají rozhodnutí o odstranění černé stavby. To ale velmi pravděpodobně neznamená, že nelegální dům u Budyně hned zmizí z povrchu zemského.

Dům bez razítka u Budyně zatím stojí. Proti stržení se žena brání soudně

Proti malému stavebnímu úřadu stojí zámožný protivník, který se pravděpodobně bude chtít velmi důkladně bránit všemi možnými právními prostředky. Když reportér před víc než třemi lety podnikatele u teprve rozestavěného nelegálního domu zastihl, tehdy prohlašoval, že věří, že nakonec stavbu prosadí.

„Nerozhazuju zbytečně miliony. Budu se soudit pět, deset, dvacet let,“ řekl 68letý podnikatel 6. září 2019. Dům je už dva roky prakticky dokončený. Podle informací Deníku je uvnitř vyzdobený exotickými mysliveckými trofejemi. Paradoxně tam ale podle dalších zdrojů z místa nikdo prakticky nebývá nebo přinejmenším ne dlouhodobě.

Pokud libochovický úřad vydá rozhodnutí o odstranění stavby, stavebníci se nejspíš odvolají k nadřízenému krajskému úřadu. Tak jako to udělali už dříve v případě nesouhlasného stanoviska k dodatečnému povolení stavby. To ale krajský úřad Libochovickým potvrdil.

Černá stavba u Budyně vadí i ombudsmanovi. Práce přesto finišují

Stavebníci nejspíš půjdou v obstrukcích dál už vyšlapanou cestičkou ke krajskému správnímu soudu. A posléze tentokrát možná i k Nejvyššímu správnímu soudu. Je také velmi pravděpodobné, že i když rozhodnutí o odstranění stavby nabude právní moci, stavebníci na vlastní náklady dům nezbourají.

Libochovický úřad potom bude muset vydat exekuční příkaz. I proti němu může následovat odvolávání. Pokud tedy skutečně zmizí černá stavba z povrchu zemského, může to trvat tři roky, ale i pět let.

Navzdory úřadům i ombudsmanovi, s cejchem úmrtí na stavbě

Dům na orné půdě v ochranném pásmu přírodního parku vznikl podle odhadů za 25 milionů navzdory úřadům, neunikl ani pozornosti ombudsmana. Jeho stavebníci se ke svému protiprávnímu počínání veřejně dlouhodobě nevyjadřují. Dříve mluvili o tom, že je úředníci šikanují. Za své jednání už inkasovali 250tisícovou pokutu. Dům provází i cejch úmrtí dělníka na následky těžkého zranění na stavbě.