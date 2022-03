Je to kousek od silnice, ale už v přírodě. Vedle rybník, kolem jen občas projede cyklista. Tady by prostě chtěl žít každý. Nízká novostavba za vysokým plotem na velkém pozemku je přesto opuštěná, jako by byl na ní nějaký cejch. A skutečně je. Jde o dům, na který si bez razítka troufli majitel firmy OKIM Miloslav Šára s přítelkyní Lenkou Brůnovou. Na orné půdě v ochranném pásmu přírodního parku Dolní Poohří neměli bez povolení odboru životního prostředí roudnického městského úřadu ani kopnout do země.

Starousedlíci z nedalekých skromných domků podél tahu na Slaný se na megastavbu v sousedství ještě ani nebyli podívat. Ale četli o ní v novinách. „Vadí nám, že na někoho jsou úřady přísné a na někoho ne,“ říká přes plot starší žena. Muž, který se u ní zastavil na slovíčko, dodává, že když se tím směrem večer podívá, občas zahlédne světlo, ale ne pravidelně. Jako by se tam Šára s Brůnovou báli bydlet. A to i přesto, že podnikají kroky, aby demolice nebyla na pořadu dne.

Černá stavba u Budyně vadí i ombudsmanovi. Práce přesto finišují

Kvůli černé stavbě v jejich rajónu mají už několik let těžkou hlavu na místně příslušném stavebním úřadu v Libochovicích. Zatím udělali tolik, že vydali nesouhlasné stanovisko k dodatečnému povolení stavby, o které investoři požádali.

Teď už v tom Libochovičtí nějakou dobu nejsou sami. Nadřazený krajský úřad (KÚ) totiž přes stížnost investorů potvrdil, že rozhodli správně. Brůnové advokátka ale rozhodnutí krajského úřadu podle všech očekávání zažalovala.

Do konečného verdiktu soudu si na navazující řízení o odstranění stavby v Libochovicích netroufnou. I přesto, že se jejich předchozí rozhodnutí o dodatečném povolení stavby stalo verdiktem krajského úřadu pravomocné.

Černá stavba u přírodního parku u Budyně je téměř hotová. Razítko ale nedostane

Kdyby se totiž soud třeba jen z formálního důvodu černé stavby zastal, úřadu, nebo i odpovědné osobě by hrozily sankce. „Soud může rozhodnout, že jsem něco opominul nebo napsal špatně. To by se pak někdo mohl chtít hojit a tam můžou létat neskutečné částky,“ vysvětluje vedoucí Dušan Oslej.

Dodává, že pokud by si na ústeckém hejtmanství třeba mysleli, že nejedná správně, můžou se vyjádřit ve smyslu, že nekoná. A věc potom předat jinému stavebnímu úřadu, který třeba disponuje právníkem a troufne si na to, na co on ne.

Úřad prý porušil práva investorky černé stavby

Z Ústí nad Labem zatím vzkazují, že navzdory odvolání skutečně potvrdili usnesení z Libochovic o zastavení dodatečného povolení stavby. „Rozhodnutí o odvolání bylo napadeno žalobou v květnu 2021, ale dosud soud nerozhodl,“ shrnuje dnešní situaci Martin Volf z KÚ.

Podnikatel staví u přírodního parku dál. Na černou stavbu hrozby pokutou neplatí

Deník má žalobu k dispozici. Brůnové právní zástupkyně se v ní nepokouší soud přesvědčit, že má černá stavba nárok na existenci. Pouze argumentuje, že žalobkyně dodávala k řízení požadované podklady ve lhůtě a nijak neobstruovala nebo nejednala účelově. „Žalobkyně má za to, že došlo k porušení jejích práv,“ píše advokátka a soudu navrhuje, aby žalobě přiznal odkladný účinek. „V případě realizace napadeného rozhodnutí by žalobkyni reálně hrozila neodčinitelná újma vysoké intenzity, spočívající v odstranění stavby,“ dodává.

Kdy se o věci na správním rozhodne, není jasné. „Soud projednává a rozhoduje věci podle pořadí, v jakém k němu došly,“ vysvětluje mluvčí ústeckého krajského soudu Veronika Suchoňová.