Deník o skládce informoval starosta Hlinné Martin Ušala. „Nepořádek na obecní cestu, kudy vede i turistické značení, nám lidé začali vozit už asi před rokem a půl. Obec to vždy na své náklady musí uklidit,“ upozornil starosta.

To bude i případ této nové černé skládky. „Vypadá to, že tam někdo složil celé jádro. Jsou tam sedmery dveře, několik rozebraných skříní a kuchyňská linka, rozřezaná futra a dokonce i nové tvárnice ytongu. Řemeslník by tohle zřejmě neudělal, těžko by vyhodil nový materiál. Nemyslím si ani, že by to udělal někdo z místních,“ uvedl starosta a připomněl, že takový druh odpadu patří na sběrný dvůr.

V blízké době obec plánuje instalaci dopravních značek, které by vjezd aut na polní a lesní cesty zakázaly. „Když tam někoho chytneme, budeme moci alespoň zavolat policii,“ doplnil starosta.