„Jde to dolů. Konečně. Sice ne o tolik, kolik bych si přál, stále je to hodně dražší než v únoru. Pořád je to hodně drahé, ale aspoň něco,“ má důvod k radosti Miroslav Šípek, když tankuje benzín u žatecké stanice KM Prona. „Potvrdilo se, že za zdražení nemohla jen situace na Ukrajině a zdražování ropy, ale že některé společnosti uměle navyšovaly marže. Naštěstí už to aspoň trochu zlevňuje, snad to tak půjde dál,“ myslí si další z řidičů Lukáš Voznica.

Ceny pohonných hmot v Ústeckém kraji „vystřelily“ vzhůru po začátku invaze Ruska na Ukrajinu v závěru února. Za jejich růstem bylo hlavně napětí způsobené válkou, obavy z dalších kroků ropné velmoci a obrovská nejistota na trzích, kvůli čemuž došlo k výraznému zdražování ropy. Ceny šly na historická maxima, i nyní při zlevňování ale padají dlouhodobé rekordy.

„Jedná se o nejvýraznější dvoudenní zlevnění benzínu a nafty v historii sledování od začátku roku 2005. Pohonné hmoty začaly zlevňovat vůbec poprvé od zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Ta a s ní související sankce Západu proti Rusku vyvolaly paniku na světovém trhu s ropou,“ vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.

Odborníci upozorňují, že některé firmy situace využily a marže držely údajně uměle vysoko. Od tohoto týdne ale musí společnosti hlásit své ceny úřadům, a ty je porovnávají s velkoobchodní cenou paliv. „Paniky na trhu s ropou využili v ČR zpracovatelé ropy, distributoři pohonných hmot a čerpací stanice a zjevně neobjektivně si alespoň někteří z nich navýšili marže,“ tvrdí Kovanda.

Redaktor Deníku projel ve středu 16. března trasu z Mostu do Žatce, aby mohl porovnat aktuální ceny pohonných hmot. V Mostě na čerpací stanici Mol svítily na stojanu ceny 45,90 korun za litr Naturalu 95 a 48,90 za diesel. U firmy Shell šlo natankovat benzín za 44,90 a naftu za 46,90 korun. O pár set metrů dál, na čerpací stanici Robin Oil, stál benzín 45,40 a diesel 48,40. Tradičně nejlevněji bylo na této trase na čerpací stanici Ono v Havrani. Natural 95 tam šoféři mohli pořídit za 42,90 a naftu za 44,90 korun. Proti minulému týdnu tak čerpací stanice v regionu Natural 95 zlevnily o zhruba dvě až tři koruny za litr. Ještě stále ale nejsou na úrovni ze začátku března a už vůbec ne na hodnotách z poloviny února, ceny jsou místy o téměř desetikorunu vyšší než tehdy.

Experti očekávají další zlevňování. Kam až půjde, se ale neodvažují odhadovat. Co by se stalo, pokud by Rusko kvůli konfliktu přestalo dodávat ropu do Evropy, odborníci nechtějí příliš odhadovat. Ceny by pravděpodobně opět začaly strmě růst.

Výrazný růst cen pohonných hmot trápí také podnikatele a firmy z Ústeckého kraje. Zdražování se prý nevyhnou. „Bohužel, budeme muset zdražovat. Zdražení chystáme v příštích dnech,“ ví spolumajitelka Pekařství PeDu z Dubí Petra Müllerová. „Pohonné hmoty jsou jen jedna z věcí, které výrazně zdražují. To k tomu jen přispívá. Zdražuje všechno, energie, mzdy, hodně jdou nahoru naše suroviny. Mrzí nás to, ale už prostě musíme naše ceny navýšit,“ pokračovala Müllerová. Firma kromě pekařství provozuje také pojízdnou prodejnu, prodává své zboží i na farmářských trzích.

Také podnikatelé upozorňují, že i přes zlevnění jsou pohonné hmoty stále dražší než v minulých měsících. „Stejně budeme muset zdražit. Rostou ceny všeho, teď hodně například hnojiv. Je to pro nás extrémně velká zátěž, pole se musí obdělávat pořád,“ říká Leo Šťastný z Farmy Šťastný v Radíčevsi na Žatecku. Ta se zabývá pěstováním ovoce, zeleniny, brambor, cibule, ale také chovem hospodářských zvířat. „Nárůst nákladů odhaduji teď tak o sto procent. Vše letí strašně nahoru. Zdražení se prostě nevyhneme,“ myslí si Šťastný.

Dražší nafta velmi postihuje dopravce v osobní i nákladní dopravě. Například Stanislav Šusta z varnsdorfské firmy Noprosu uvedl, že skokové zdražení paliva jim zapříčinilo milionové ztráty. Zatímco nafta se zdražovala, přepravné, které bývá zasmluvněné dlouho dopředu, se tolik nezvedalo. S takovým skokem se nepočítalo a firmám jízdy často nepokrývají ani náklady a jdou do mínusu. Další zlevňování tak i dopravní firmy vyhlížejí s velkou nadějí. „Zatímco teď to klesá po desetihaléřích, předtím to šlo nahoru o pětikoruny. Má to na nás obrovský dopad. Zdražit prostě musíme. Určitě to neklesne na původní hodnoty. Je to hrozné, snad to přežijeme,“ doufá Josef Danko z Měcholup, který pět autobusů využívá hlavně na zájezdovou dopravu.

Ceny Naturalu 95 v posledních týdnech (4.3. - 9.3. - 16.3.):



Shell Most 42,50 – 47,90 – 44,90

Mol Most 41,50 – 47,90 – 45,40

Robin Oil Most 39,50 – 47,90 – 45,90

Ono Havraň 38,90 – 44,90 – 42,90

Km Prona Žatec 42,90 – 47,90 – 44,90

Benzina Žatec 42,50 – 47,90 – 46,90



Ceny nafty v posledních týdnech (4.3. - 9.3. - 16.3.)



Shell Most 43,90 – 49,90 – 46,90

Mol Most 41,90 – 52,30 – 48,90

Robin Oil Most 39,50 – 50 – 48,40

Ono Havraň 38,90 – 47,90 – 44,90

Km Prona Žatec 43,90 – 50,90 – 46,90

Benzina Žatec 44,10 – 52,30 – 49,50