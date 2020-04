„Jídla jsou šokově chlazena a vakuována za přísných hygienických podmínek. Oběd je nutné den předem objednat dle jídelního lístku zveřejněného na našich internetových stránkách,“ uvedl ředitel jídelny Martin Mudra.

Zájemci si obědy mohou objednat e-mailem provozni@centralka.cz nebo na telefonu 416 735 061. Vždy nejpozději v den odběru do 8 hodin. Výdej probíhá od 10.30 do 12 hodin z okénka u vedlejšího vstupu do jídelny ve Svojsíkově ulici. Cena obědu je 80 korun. Zaplatit je možno v hotovosti nebo platební kartou.