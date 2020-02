Plynulost provozu objednaných autobusů i vlaků si nově hlídá sám Ústecký kraj. Jeho dispečeři vám teď skoro non-stop řeknou, jestli se vám ještě vyplatí čekat na zpožděný spoj.

Centrální dispečink dopravy Ústeckého kraje v budově krajského úřadu | Foto: Deník/Karel Pech

Marné čekání na autobus na zastávce. Zná to asi každý, kdo někdy využívá veřejnou hromadnou dopravu. Zdržovat se voláním na telefon uvedený na jízdním řádu většinou dříve ani nemělo cenu. V informačních kancelářích dopravců buď nikdo nebyl, nebo vám neporadil. To by mělo být minulostí díky novému centrálnímu dispečinku.