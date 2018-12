Hlinná /FOTO/ - Černé skládky trápí obce v Českém středohoří. Odpad uklízejí také myslivci a správce silnic.

Neznámá osoba složila pneumatiky v Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Ukryla je za stoh sena na pozemku soukromého zemědělce. Z větších pneumatik nejspíš ze zemědělského vozu vyřízla ráfky karboflexou, železo asi použila „na kšeft“. Náklady za legální uložení nepořádku v řádu tisíců nechala na majiteli pozemku.

Starostu Hlinné Martina Ušalu to rozzlobilo. „Máme tu krásnou přírodu, kam si lidé jezdí odpočinout. A zároveň sem vozí bordel,“ nechápe starosta s tím, že se nejedná zdaleka jen o tyto pneumatiky, ale třeba i o papír, stavební materiál nebo injekční stříkačky. Podle něj se nelze divit tomu, že soukromí zemědělci staví pastevecké ohrady nebo brány, které lidem ve volném přístupu do přírody zabraňují. Zábrany omezují také pohyb zvěře.

Podle fotopastí v katastru Hlinné řízených poříční policií se pachatele vystopovat nepodařilo. Ke složení pneumatik podle starosty došlo pravděpodobně o prvním adventním víkendu. Místo přijeli obhlédnout v pátek 7. prosince policisté.

Další černou skládku řešil Ušala v létě. Někdo navezl autosedačky, vybourané jádro a stavební suť na obecní cestu spojující místní části Hlinné Tlučeň a Kundratice. Už je zlikvidována, ale o kousek dál někdo naházel další plasty. „Co s tím mám dělat? Můžu jen uklízet, uklízet, uklízet a doufat, že při tom jednou někdo někoho uvidí,“ říká nespokojeně Ušala.

Lednice v příkopech

Drobný odpad v přírodě, ale třeba i staré lednice v příkopech u silnic dokážou k nepříčetnosti rozlítit myslivce a starostu nedalekého Kamýku Petra Soldatka. „Pracovníci našeho úřadu uklízejí v celém mikroregionu neustále dokola odpad ve škarpách,“ popisuje s tím, že by to měla dělat Správa a údržba silnic (SUS). „Má na to lidi a peníze, ale nekoná, starostové obcí jejich práci suplují,“ zlobí se Soldatka.

Organizace ale podle vedoucího výroby litoměřické SUS Vlastimila Filouse koná. Nemůže prý však najednou vyčistit všechny silnice v okresu, když se u nich lidé neustále zbavují dalšího a dalšího odpadu. „Vím, že myslivci chodí, čistí a pomáhají nám, ale my tu práci děláme, jak máme,“ ujišťuje s tím, že by nikomu nepřál vidět, co všechno zaměstnanci při úklidu nacházejí.

Množství vyhozeného odpadu, kterého se lidé zbavují v okolí Litoměřic, je podle vedoucího odboru životního prostředí zdejšího městského úřadu Pavla Gryndlera v poslední době sice menší, četnost černých skládek ale zůstává stabilní. „Nezbývá než lidem i firmám trpělivě znovu dokola vysvětlovat, že jsou sběrné dvory, kde můžou beztrestně a zdarma odpad nechat,“ uvádí Gryndler.